Три причины, по которым вам не удается снять жилье

Поиск съемной квартиры на длительный срок на сегодняшнем рынке недвижимости с его высокими ценами и нашей не очень высокой заработной платой достаточно сложен. Некоторым удается это сделать достаточно быстро, а некоторые долгое время пребывают в безрезультатном поиске. Почему? Наймодатели становятся все более осведомленными и проделывают необходимую подготовительную работу. Портал Realtor выявил некоторые причины, по которым наймодатель не хочет сдавать вам квартиру.

1. Вы даете о себе ложную информацию

Наймодатели все в большей степени применяют на практике различные возможности сбора информации о потенциальном квартиранте. Если информация, которую вы предоставили наймодателю, и информация о вас, которую можно найти, разнятся или не соответствуют, вы можете быть уверены, что наймодатель выберет другого клиента. При нынешней ситуации на рынке без нанимателя он не останется.

Поэтому сообщите о себе верную и правдивую информацию.

2. Вы неверно начинаете

Первое впечатление всегда очень важно. Имейте в виду, что большинство людей встречают, как говорит пословица, по одежке. Вежливо представьтесь, объясните, почему вы нуждаетесь в съемной квартире, почему выбрали именно эту. Оставьте о себе хорошее первое впечатление. Его значение нельзя недооценивать, но, как говорят наймодатели, большинство людей так себя и ведут, поэтому при выборе наймодатель будет использовать и другие критерии.

3. Вы не выполняете просьбы и указания

Если наймодатель выдвигает вам некие организационные требования, то вам как потенциальному нанимателю следует строго им следовать. Если четко сказано, что для показа квартиры подходит только пятница, а чтобы договориться о встрече, нужно позвонить в рабочий день с пяти до девяти вечера, то, пожалуйста, учтите эти требования и действуйте только так.