Результаты масштабного рейда полиции поражают: школьники находятся в опасности

У большинства учеников к одежде были прикреплены светоотражатели. У 56 школьников отражателей не было видно. Половина из них объяснили полицейским, что отражатели в карманах, поскольку в школу их привозят на машине, а при необходимости они достают отражатели из карманов. Почти 20 детей сказали, что потеряли отражатели.

В тот же день патрульные полицейские провели четырехчасовой рейд по проверке пешеходов. Были обнаружены один пешеход без отражателя и два подростка, которые пересекали проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. С молодыми людьми была проведена беседа, пешеходу без отражателя выписали штраф. Также стражи правопорядка обнаружили одного пьяного велосипедиста, в отношении которого начато производство.

В ходе рейда зафиксировали нарушения и водителей. Стражи правопорядка остановили одного водителя, который во время движения говорил по телефону, и два водителя, которые превысили скорость.

Руководитель Раквереской патрульной службы Рейго Логинов сказал, что на улице темнеет все раньше, поэтому так важно, чтобы каждый участник движения, будь то велосипедист, водитель или пешеход, побеспокоился о своей безопасности. «Пешеход — всегда самый уязвимый участник движения, поэтому важно, чтобы при пересечении проезжей части он убедился в безопасности и у него был на одежде отражатель, который делает его заметным в темное время суток», - говорит Логинов.