Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1932

Коммерческое и жилое здание акционерного общества "Эстонское страхование", построенное из прочных немецких клинкерных кирпичей, было в то время украшением площади Вабадусе, и из-за своих семи этажей считалось чуть ли не небоскребом. Использовались звукопоглощающие и теплоизолирующие решения, из-за требований пожаробезопасности в здании не было ни одной деревянной стены. Новаторскими решениями считались горячая вода, комбинированные газовые и дровяные плиты, радиосети, телефонная подстанция, лифты, механическая прачечная, а также двухэтажный подвал, который можно было использовать как укрытие в случае газовой атаки.