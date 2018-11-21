Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1932

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.
Здание EKA - общества "Эстонское страхование" - на площади Вабадусе, 7 в Таллинне - знаковое здание 1932-го года. Проект: Роберт Натус, 1929. Строительство: 1930–1932.
Коммерческое и жилое здание акционерного общества "Эстонское страхование", построенное из прочных немецких клинкерных кирпичей, было в то время украшением площади Вабадусе, и из-за своих семи этажей считалось чуть ли не небоскребом. Использовались звукопоглощающие и теплоизолирующие решения, из-за требований пожаробезопасности в здании не было ни одной деревянной стены. Новаторскими решениями считались горячая вода, комбинированные газовые и дровяные плиты, радиосети, телефонная подстанция, лифты, механическая прачечная, а также двухэтажный подвал, который можно было использовать как укрытие в случае газовой атаки.
Напомним: выставка открыта в Архитектурном музее Таллинна до 2 декабря. Пояснения к экспонатам даны, в том числе, и на русском языке.