Свен Нуутманн уходит из правления Eesti Meedia и переходит на работу в правление Up Invest

С первого января 2019 года Свен Нуутманн покидает пост председателя правления концерна AS Eesti Meedia и приступает к работе в составе правления инвестиционной фирмы, головного предприятия Eesti Meedia - UP Invest.
В круг задач Свена Нуутманна и члена правления Марко Виркебау войдет надзор за уже действующими инвестициями UP Invest, а также планирование новых инвестиций.
По словам собственника UP Invest Маргуса Линнамяэ, продолжавшееся четыре с половиной года сотрудничество с Нуутманном было очень плодотворным, по этой причине он хотел бы отвести Нуутманну большую роль в управлении процессом инвестирования UP Invest.
С 1 января из правления UP Invest уходит Кристьян Вилозиус. Правление UP Invest будет сформировано из трех человек, в его состав входят также Марко Виркебау и председатель Маргус Линнамяэ.
В ближайшее время начнутся поиски нового председателя правления AS Eesti Meedia.
Ведущая инвестиционная Балтийская фирма сосредоточена на инвестировании в сферу здравоохранения, масс-медиа, недвижимости, розничной торговли, а также венчурного капитала и розничной торговли.