Свен Нуутманн уходит из правления Eesti Meedia и переходит на работу в правление Up Invest

В круг задач Свена Нуутманна и члена правления Марко Виркебау войдет надзор за уже действующими инвестициями UP Invest, а также планирование новых инвестиций.

По словам собственника UP Invest Маргуса Линнамяэ, продолжавшееся четыре с половиной года сотрудничество с Нуутманном было очень плодотворным, по этой причине он хотел бы отвести Нуутманну большую роль в управлении процессом инвестирования UP Invest.

С 1 января из правления UP Invest уходит Кристьян Вилозиус. Правление UP Invest будет сформировано из трех человек, в его состав входят также Марко Виркебау и председатель Маргус Линнамяэ.

В ближайшее время начнутся поиски нового председателя правления AS Eesti Meedia.