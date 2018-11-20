Вт, 20.11.2018
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Свен Нуутманн уходит из правления Eesti Meedia и переходит на работу в правление Up Invest

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Председатель правления Eesti Meedia Свен Нуутманн.

ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

С первого января 2019 года Свен Нуутманн покидает пост председателя правления концерна AS Eesti Meedia и приступает к работе в составе правления инвестиционной фирмы, головного предприятия Eesti Meedia - UP Invest.

В круг задач Свена Нуутманна и члена правления Марко Виркебау войдет надзор за уже действующими инвестициями UP Invest, а также планирование новых инвестиций.

По словам собственника UP Invest Маргуса Линнамяэ, продолжавшееся четыре с половиной года сотрудничество с Нуутманном было очень плодотворным, по этой причине он хотел бы отвести Нуутманну большую роль в управлении процессом инвестирования UP Invest.

С 1 января из правления UP Invest уходит Кристьян Вилозиус. Правление UP Invest будет сформировано из трех человек, в его состав входят также Марко Виркебау и председатель Маргус Линнамяэ.

В ближайшее время начнутся поиски нового председателя правления AS Eesti Meedia.

Ведущая инвестиционная Балтийская фирма сосредоточена на инвестировании в сферу здравоохранения, масс-медиа, недвижимости, розничной торговли, а также венчурного капитала и розничной торговли.

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