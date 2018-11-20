Жители Эстонии столкнулись с масштабным сбоем соцсетей Не работают Facebook, Messenger и Instagram
20 ноября 2018, 16:15
Сегодня жители Эстонии столкнулись со сбоем в самой популярной в мире соцсети Facebook, передает Postimees.
Многие пользователи сообщили Postimees, что у них исчез весь контент и списки друзей. Вместо этого появилось приветствие, предназначенное для только присоединившихся пользоваталей.
Также не загружаются аварки в контактах пользователя.
В последний час со сбоем столкнулись также дочерние программы Messenger и Instagram.
Программа Downdetector зарегистрировала сбои в Facebook.