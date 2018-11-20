Вт, 20.11.2018
Когда говоришь "советское время", у многих людей на глаза падают шоры, и они больше не могут думать. Хендрик Агур

Жители Эстонии столкнулись с масштабным сбоем соцсетей Не работают Facebook, Messenger и Instagram

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Сбой в Facebook.

ФОТО: Kuvatõmmis

Сегодня жители Эстонии столкнулись со сбоем в самой популярной в мире соцсети Facebook, передает Postimees.

Многие пользователи сообщили Postimees, что у них исчез весь контент и списки друзей. Вместо этого появилось приветствие, предназначенное для только присоединившихся пользоваталей.

Также не загружаются аварки в контактах пользователя.

В последний час со сбоем столкнулись также дочерние программы Messenger и Instagram.

Программа Downdetector зарегистрировала сбои в Facebook.

Читать также

Актуально

Эстония
НАВЕРХ