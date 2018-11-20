Галерея: смотрите, в каких условиях будут жить в Таллинне нелегальные мигранты

«Новый Центр содержания будет выполнять две функции. Он объединит Рахумяэский арестный дом и Центр временного содержания нелегалов Харку», - объясняет руководитель бюро по охране правопорядка Пыхьяской префектуры Вальдо Пыдер, к бюро которого будет принадлежать новый центр.

«В Центре содержания два отдельных крыла здания, в одном из которых будут высылаемые иностранцы и ходатайствующие об убежище, а в другом — задержанные и арестованные. Задержанные арестного дома и Центра содержания будут находится отдельно и не будут пересекаться между собой», - сказал руководитель нового центра Вамбо Оолберг.

По его словам, центр расположен на земельном участке Таллиннской тюрьмы, но к ней не присоединен и речь идет об абсолютно отдельно стоящем здании. Также работать там продолжат сотрудники Департамента полиции и погранохраны, а не тюремные охранники.

Условия станут лучше

В новый Центр содержания вмещается 123 ходатайствующих об убежище и высылаемых из страны. Для сравнение в Центр содержания Харку можно разместить 80 человек. В то же время ни разу там не возникало нехватки мест.

По словам Оолберга, новое здание отличается о старого более хорошими условиями проживания. Комнаты ходатайствующих об убежище и высылаемых более освещенные, там лучше звукоизоляция и вентиляция.

«Ранее арестованные и задержанные могли мыться горячей водой раз в неделю, в новом здании эта возможность будет каждый день, поскольку душевая находится в камере», - объясняет Оолберг.

Несмотря на то, что условия в арестном доме и Центре содержания станут лучше прежних, они все же будут различаться. Оолберг отмечает, что в арестном доме все-таки камеры, а в Центре содержания преобладают комнаты и жилые помещения.

Находящиеся в Центре содержания могут свободнее двигаться внутри здания, также в дневное время у них нет ограничений для передвижения на свежем воздухе, как у арестованных. Они могут один час в день находится на свежем воздухе.

У находящихся в Центре содержания есть возможность учить язык и находится во дворе, также там есть игровая площадка и возможности для занятия спортом.