Ср, 21.11.2018
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  • Фото: под дубами и каштанами Кадриорга ждет нового хозяина чудесная квартира с видом на море

Фото: под дубами и каштанами Кадриорга ждет нового хозяина чудесная квартира с видом на море

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ФОТО: city24.ee

В Кадриорге, рядом с морем и прекрасным прибрежным парком находится умное современное жилье, приятное для глаз, пишет портал Kodustiil.

Трехкомнатная квартира площадью 92,7 квадратных метра привлекает удобством и функциональностью: установленные в ней решения умного дома позволяют сэкономить деньги на коммунальные расходы и держать все под контролем. 

ФОТО: city24.ee.

В доме с энергоэффективностью класса B действует активное квартирное товарищество и коммунальные платежи вполне приемлемы: летом - в пределах 100 евро, зимой доходят до 170. Современные счетчики электричества, отопления и воды отправляют показания дистанционно, что очень облегчает жизнь собственникам квартиры.

ФОТО: city24.ee

ФОТО: city24.ee.

Одним из достоинств квартиры является терраса площадью 21,2 квадратных метра, с которой открывается захватывающий вид на море.

Подробности находятся ЗДЕСЬ.

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