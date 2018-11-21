Фото: под дубами и каштанами Кадриорга ждет нового хозяина чудесная квартира с видом на море

Трехкомнатная квартира площадью 92,7 квадратных метра привлекает удобством и функциональностью: установленные в ней решения умного дома позволяют сэкономить деньги на коммунальные расходы и держать все под контролем.

ФОТО: city24.ee.

В доме с энергоэффективностью класса B действует активное квартирное товарищество и коммунальные платежи вполне приемлемы: летом - в пределах 100 евро, зимой доходят до 170. Современные счетчики электричества, отопления и воды отправляют показания дистанционно, что очень облегчает жизнь собственникам квартиры.

ФОТО: city24.ee

ФОТО: city24.ee.

Одним из достоинств квартиры является терраса площадью 21,2 квадратных метра, с которой открывается захватывающий вид на море.