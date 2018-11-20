Израиль не присоединится к пакту ООН о миграции

По его словам, Израиль не будет подписывать договор ООН о безопасной и упорядоченной миграции.

"Мы привержены защите наших границ от нелегальных мигрантов. Это то, что мы делали и продолжим делать", - добавил Нетаньяху.

Страны-участницы ООН согласовали Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции в июле 2018 года. Документ нацелен на минимизацию негативных факторов миграционных процессов и защиту мигрантов.