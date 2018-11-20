Вт, 20.11.2018
Самое ужасное, что в случае увольнения всех взяточников осталось бы слишком мало людей, способных принимать экзамены на вождению. Прийт Саук

Израиль не присоединится к пакту ООН о миграции

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Биньямин Нетаньяху.

ФОТО: Ronen Zvulun / AP / Scanpix

Израиль не намерен присоединяться к Всемирному пакту о миграции, который разрабатывается под эгидой ООН, и продолжит защищать свои границы от нелегалов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

По его словам, Израиль не будет подписывать договор ООН о безопасной и упорядоченной миграции.

"Мы привержены защите наших границ от нелегальных мигрантов. Это то, что мы делали и продолжим делать", - добавил Нетаньяху.

Страны-участницы ООН согласовали Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции в июле 2018 года. Документ нацелен на минимизацию негативных факторов миграционных процессов и защиту мигрантов.

В феврале сообщалось, что Израиль намерен депортировать около 20 тыс. африканских беженцев. Предполагалось, что мигранты, которые согласятся добровольно покинуть страны, получат билет на самолет, помощь в оформлении документов и примерно 2900 евро.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ