Израиль не присоединится к пакту ООН о миграции

Израиль не намерен присоединяться к Всемирному пакту о миграции, который разрабатывается под эгидой ООН, и продолжит защищать свои границы от нелегалов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
По его словам, Израиль не будет подписывать договор ООН о безопасной и упорядоченной миграции.
"Мы привержены защите наших границ от нелегальных мигрантов. Это то, что мы делали и продолжим делать", - добавил Нетаньяху.
Страны-участницы ООН согласовали Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции в июле 2018 года. Документ нацелен на минимизацию негативных факторов миграционных процессов и защиту мигрантов.
В феврале сообщалось, что Израиль намерен депортировать около 20 тыс. африканских беженцев. Предполагалось, что мигранты, которые согласятся добровольно покинуть страны, получат билет на самолет, помощь в оформлении документов и примерно 2900 евро.