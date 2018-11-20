Айвар Пау: стыдно, «Отечество»!

Происходящее под софитами уже не интересует собравшихся в зале, улыбки и сопереживание вызывает лишь бесцельное размахивание кулаками актеров с завязанными глазами. Это, конечно, ощущается и за кулисами, но время от времени кто-то вываливается и на сцену, застревает в декорациях или обнаруживает себя раскачивающимся в самом центре внимания. Эх, если бы получилось, желательно эффектно, дать кому-то ногой под зад, но…

Сеэдер, Ратас и Осиновский действительно считают, что народ на самом деле интересует, в какой последовательности партии исследуют очередные нормы? Какая разница, одобряют ли одни и те же партии это в правительстве, парламентской комиссии или в большом зале – вечером все встретятся в чесночном ресторане или конторе партии. Ну не интересуют они никого.

Более того, возникает ощущение, что происходящее вокруг миграционного пакта – это убогий спектакль уровня народного театра. В этот раз еще и с очень плохой драматургией и постановкой. Что особо важно: ударившись в кулачные бои в этот раз вообще забыли о сути. Стыдно, но цирк и клоуны все еще держат народ и СМИ в своей палатке.

Да, «Отечество», стыдно за эту вашу постановку. Вы за неделю не смогли привести из миграционного пакта ни одного пункта, который действительно должен не понравиться Эстонии. Даже если это бы было обязательным для страны.

Я говорю об Эстонии, из которой пара десятков беженцев по квоте смылись при первой же возможности. Я говорю об Эстонии, куда не заманить таланты даже по программе EAS «Work in Estonia», или куда по start’up-визе приехали поработать пара десятков ИТ-специалистов. Об Эстонии, где закрываются авианаправления и родильные дома. И тут вы пугаете нас миллионами нелегальных мигрантов, но не говорите о сути дела. Не говорите и о том, что эстонцам в действительности угрожает: естественное вымирание.

Вы лишь поносите неследование каким-то пустым процедурам производства, обижаетесь на какие-то высказывания, сами устраиваете ссоры. Даже долгожданное пресс-сообщение Юри Луйка вместо аргументов по сути содержало вызывающую стыд политтехнологию. Я бы понял вас, если бы вы говорили о деле, но вы этого не делаете.

Поэтому «Отечество» и балансирует на самом краю избирательного порога. Скоро мы сами зададимся вопросом, зачем они вообще нужны на политическом ландшафте. Может быть, придем, например, к выводу, что единственной целью «Отечества» является уберечь нас от чего-то плохого. Чего-то такого, о чем можно будет выкрикнуть: «Господи, убереги Эстонию от правительства EKRE!»

Впрочем, Конвенция ООН о правах человека еще действует. И в числе прочего, там есть принцип, согласно которому, никто не может ни у кого просто так отнять гражданство, или право на смену гражданства. И я хочу знать и чувствовать, что могут свободно выбрать себе любое место для жительства и работы в мире, если уважаю тамошние нормы и обычаи. И что меня там хорошо примут.