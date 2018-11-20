ЧП в Финляндии: в построенной четыре года назад школе обвалился потолок

В столовой обрушилось около 60 квадратных метров потолочных конструкций. Здание, где произошла авария, было построено всего четыре года назад.

Помещение было пустым во время аварии, никто не пострадал, однако школу закрыли по причине безопасности. В школе в последнее время не было уроков из-за плохого качества воздуха. Ученики пользовались лишь столовой и спортивным залом. Теперь школьников перевозят на автобусах обедать в здание училища Edupoli.