Катри Райк согласилась бы стать министром внутренних дел и первым номером в Ида-Вирумаа

Катри Райк, которая в избирательном списке по Ида-Вирумаа занимает второе за Анвельтом место, сказала ERR, что если такое предложение ей поступит, то она согласится стать министром внутренних дел: «Я в состоянии и при необходимости готова нести ответственность».

Председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский сказал ERR, что партия в ближайшие дни приступит к обсуждению вопроса, кто мог бы стать новым министром внутренних дел, при этом идею сделать Райк первым номером в Ида-Вирумаа Осиновский поддерживает.

«Что касается Ида-Вирумаа, то это, согласно уставу партии, решение местной ячейки, поэтому местная ячейка должна обсудить и я, как председатель, конечно, поддержу идею, чтобы Катри Райк стала первым номером списка соцдемов в Ида-Вирумаа»,- прокомментировал Осиновский.