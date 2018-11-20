Катри Райк согласилась бы стать министром внутренних дел и первым номером в Ида-Вирумаа

Баллотирующаяся в Рийгикогу по спискам социал-демократов ректор Академии МВД Катри Райк сказала, что была бы готова стать как новым министром внутренних дел, так и первым номером в Ида-Вирумаа, пишет Postimees.
Катри Райк, которая в избирательном списке по Ида-Вирумаа занимает второе за Анвельтом место, сказала ERR, что если такое предложение ей поступит, то она согласится стать министром внутренних дел: «Я в состоянии и при необходимости готова нести ответственность».
Председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский сказал ERR, что партия в ближайшие дни приступит к обсуждению вопроса, кто мог бы стать новым министром внутренних дел, при этом идею сделать Райк первым номером в Ида-Вирумаа Осиновский поддерживает.
«Что касается Ида-Вирумаа, то это, согласно уставу партии, решение местной ячейки, поэтому местная ячейка должна обсудить и я, как председатель, конечно, поддержу идею, чтобы Катри Райк стала первым номером списка соцдемов в Ида-Вирумаа»,- прокомментировал Осиновский.
Сегодня министр внутренних дел Андрес Анвельт заявил, что уходит из политики и не пойдет за три месяца до выборов в Рийгикогу. Причина ухода сугубо личная – здоровье. Анвельт останется на посту до утверждения нового министра внутренних дел.