Полиция разыскивает виновника ДТП на парковке

В субботу, 17 ноября, в период с 11:40 до 13:00 произошло ДТП в Ляэне-Вирумаа в деревне Тырремяэ на парковке Põhjakeskus, где до сих пор неустановленный автомобиль врезался в припаркованный Nissan X-Trail.