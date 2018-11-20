Полиция разыскивает виновника ДТП на парковке
20 ноября 2018, 18:30
Полиция ищет очевидцев ДТП на парковке в деревне Тырремяэ.
В субботу, 17 ноября, в период с 11:40 до 13:00 произошло ДТП в Ляэне-Вирумаа в деревне Тырремяэ на парковке Põhjakeskus, где до сих пор неустановленный автомобиль врезался в припаркованный Nissan X-Trail.
Виновник ДТП покинул место происшествия. Никто не пострадал, все обстоятельства случившегося выясняются.
Полиция просит водителя или очевидцев ДТП позвонить по телефону 5329 2883 или написать на электронную почту ida.vihje@politsei.ee.