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  • Полиция разыскивает виновника ДТП на парковке

Полиция разыскивает виновника ДТП на парковке

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Autovargad põgenesid politseinike saabumise peale üle aia.

ФОТО: Marko Saarm / Sakala

Полиция ищет очевидцев ДТП на парковке в деревне Тырремяэ.

В субботу, 17 ноября, в период с 11:40 до 13:00 произошло ДТП в Ляэне-Вирумаа в деревне Тырремяэ на парковке Põhjakeskus, где до сих пор неустановленный автомобиль врезался в припаркованный Nissan X-Trail.

Виновник ДТП покинул место происшествия. Никто не пострадал, все обстоятельства случившегося выясняются.

Полиция просит водителя или очевидцев ДТП позвонить по телефону 5329 2883 или написать на электронную почту ida.vihje@politsei.ee.

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