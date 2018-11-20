Вт, 20.11.2018
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Во дворце бракосочетаний Кабула произошел взрыв, погибли 40 человек

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Взрыв в Кабуле.

ФОТО: OMAR SOBHANI / REUTERS

Не менее 40 человек погибли во вторник в результате взрыва во дворце бракосочетаний в Кабуле, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на афганский новостной канал Tolo News.

Канал приводит данные министерства внутренних дел, согласно которым при взрыве погибли более 50 человек. По данным Tolo News, ранения получили 80 человек.

Взрыв произошел в 18:15 по местному времени (15:45 по эстонскому времени). По первоначальным данным, взрывное устройство привел в действие смертник.

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