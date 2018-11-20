Названы лучшие секретные пляжи мира

В первую очередь Гросс обратила внимание на пляжи мексиканского города Мацунте. Девушка посоветовала отправиться туда вместо переполненных отдыхающими курортов Канкун и Косумель, передает Lenta.ru.

Также она отметила пляж Manuel Antonio Beach в Коста-Рике. Однако специалист предупредила, что к нему предстоит пробираться через лес.

Следующими эксперт порекомендовала пляжи на севере эмирата Рас-эль-Хайма. По ее словам, там есть места как для любителей роскошного отдыха, так и для фанатов кемпинга.