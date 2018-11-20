На рынке нефти новый обвал

Фьючерсы на нефть WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 3,14 доллара (5,49%) - до 54,06 доллара за баррель, передает Newsru со ссылкой на "Интерфакс".

Новый резкий обвал на нефтяном рынке вызван опасениями по поводу избытка предложения, отмечают аналитики.

Картину избыточного предложения обеспечило сочетание растущих запасов топлива и подъема нефтедобычи в США , а также более мягких, чем ожидалось, санкций против Ирана. Даже слухи о том, что страны ОПЕК+ могут договориться о снижении добычи в 2019 году, не смогли поддержать рынок.

Падение нефтяных котировок усугубляется очередным обвалом на американском фондовом рынке, где все три основных индекса снижаются более чем на 1%, нивелируя подъем с начала года.

Сейчас участники рынка ждут данных о запасах нефти в США за прошлую неделю, которые будут обнародованы в среду.