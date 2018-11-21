В Петербурге выставили на продажу квартиру Горького

Речь идет о квартире в бывшем доходном доме Е. К. Барсовой на Кронверкском проспекте. В первоначальном виде она состояла из двенадцати комнат и занимала два этажа: в нижней части (на четвертом этаже) писатель жил, а в верхней (на пятом этаже) размещался его кабинет. Сам Горький занимал только четыре комнаты, а в остальных жили его близкие и друзья.

Впоследствии квартира была разделена на три отдельных, в которых обустроили коммуналки. Сейчас на продажу выставлена одна из этих трех квартир: двухкомнатная квартира площадью 52 квадратных метра с кухней-гостиной. Высота потолков в квартире составляет 3,4 метра, а из окон открывается вид на Неву и Петропавловскую крепость. Стоимость квартиры - 11,5 млн рублей.

За семь лет, которые Горький прожил в квартире на Кронверкском проспекте, он написал повесть "В людях", цикл "По Руси", пьесу "Старик". У писателя часто бывали публицист и нарком просвещения Анатолий Луначарский, поэты Владимир Маяковский и Валерий Брюсов, певец Федор Шаляпин, композитор Сергей Рахманинов, художник Николай Рерих. В 1920 году в этой квартире останавливался американский фантаст Герберт Уэллс.