В Эстонии разрыв между зарплатами мужчин и женщин составляет 21%

Разрыв между зарплатами мужчин и женщин в Эстонии составляет 21%, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру". Уже через два года в Эстонии должна вступить в силу поправка к закону, которая даст Трудовой инспекции право следить за тем, чтобы женщинам и мужчинам платили равную зарплату за одинаковую работу. Однако это будет касаться только госсектора.