В Эстонии разрыв между зарплатами мужчин и женщин составляет 21%
20 ноября 2018, 21:10
Даже высшее образование и опыт работы не гарантируют прекрасной половине человечества такую же зарплату как у специалистов-мужчин из той же сферы. Цифры говорят о том, что если зарплата мужчин и женщин на том или ином предприятии отличается, то лишь в 15% случаев этому есть логическое объяснение.
Разрыв между зарплатами мужчин и женщин в Эстонии составляет 21%, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру". Уже через два года в Эстонии должна вступить в силу поправка к закону, которая даст Трудовой инспекции право следить за тем, чтобы женщинам и мужчинам платили равную зарплату за одинаковую работу. Однако это будет касаться только госсектора.