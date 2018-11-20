Вт, 20.11.2018
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В московском аэропорту самолет насмерть сбил человека

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Фото иллюстративное.

ФОТО: Mikhail Tereshchenko / Mikhail Tereshchenko/TASS

На летном поле в "Шереметьево" обнаружены останки неизвестного человека, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта.

"Экипаж пассажирского лайнера после вылета в Афины сообщил диспетчерам о предположительном столкновении с животным на взлетно-посадочной полосе (ВПП) во время разгона. Было решено не возвращать самолет в аэропорт вылета, так как системы не сигнализировали о повреждениях", - сказал собеседник агентства.

Тем не менее, было решено направить на летное поле сотрудников авиационной безопасности для инспекции ВПП.

"По прибытии на место они доложили об обнаружении человеческих останков", - сказал источник.

По данным источника, для установления личности погибшего потребуется экспертиза ДНК. Выясняются обстоятельства, при которых человек попал на летное поле.

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