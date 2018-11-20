В московском аэропорту самолет насмерть сбил человека

"Экипаж пассажирского лайнера после вылета в Афины сообщил диспетчерам о предположительном столкновении с животным на взлетно-посадочной полосе (ВПП) во время разгона. Было решено не возвращать самолет в аэропорт вылета, так как системы не сигнализировали о повреждениях", - сказал собеседник агентства.

Тем не менее, было решено направить на летное поле сотрудников авиационной безопасности для инспекции ВПП.

"По прибытии на место они доложили об обнаружении человеческих останков", - сказал источник.