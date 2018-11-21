При пожаре в многоквартирном доме погиб человек
21 ноября 2018, 7:15
Поздно вечером в среду в Синди в жилом доме произошел пожар, в результате которого погиб человек.
Сообщение о пожаре поступило в Центр тревоги в 23.36. Звонивший сообщил, что на Пярнуском шоссе в городе Синди волости Тори горит двухэтажный деревянный дом. По имевшимся данным, в одной из квартир дома мог находиться человек.
Пожар произошел в многоквартирном деревянном доме.
Прибывшие на место спасатели сразу же принялись к поиску пострадавших и тушению пожара. Подъехавшие на помощь чуть позже другие бригады пожарных не позволили огню перекинуться на соседние здания.
В одной из квартир дома было обнаружено тело мужчины средних лет.
На место происшествия прибыли пожарные из Пярну, Пярну-Яагупи, Хяэдемеэсте, Тыстамаа, Вяндра, а также добровольцы.