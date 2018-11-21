При пожаре в многоквартирном доме погиб человек

Сообщение о пожаре поступило в Центр тревоги в 23.36. Звонивший сообщил, что на Пярнуском шоссе в городе Синди волости Тори горит двухэтажный деревянный дом. По имевшимся данным, в одной из квартир дома мог находиться человек.

Пожар произошел в многоквартирном деревянном доме.

Прибывшие на место спасатели сразу же принялись к поиску пострадавших и тушению пожара. Подъехавшие на помощь чуть позже другие бригады пожарных не позволили огню перекинуться на соседние здания.

В одной из квартир дома было обнаружено тело мужчины средних лет.