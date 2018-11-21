Зачем России свой человек во главе Интерпола

"Не стоит предполагать, что Интерпол контролируется Западом, - говорит Галеотти. - Это международная организация, которая отражает все разнообразие интересов". Интерпол объединяет более 190 стран, каждая из которых имеет один голос при голосовании за нового президента. По словам эксперта, то, что Прокопчук считается фаворитом, указывает на то, что "у остального мира явно нет таких проблем с Китаем или Россией, как у Запада".

Кто такой Александр Прокопчук

В случае избрания 57-летний Прокопчук станет первым россиянином во главе Интерпола - организации, созданной почти век назад. До недавнего времени он был малоизвестен широкой публике. Прокопчук родился и учился в советской Украине, окончил факультет иностранных языков Киевского госуниверситета. "Интересно, что он - выходец из налогового ведомства, у которого в 1990-е годы, когда он там служил, была репутация чрезвычайно коррумпированного, даже по российским меркам", - отмечает Галеотти. Уже при президенте Владимире Путине Прокопчук в 2003 году перешел на работу в МВД и получил звание генерал-майора.

С 2006 года он курировал сотрудничество с Интерполом, сначала как замглавы Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России, а затем как его руководитель. В одном из интервью Прокопчук сказал, что Россия ежегодно объявляет в розыск через Интерпол более 100 обвиняемых, при этом около 50 из них в итоге выдаются. В 2016 году Прокопчук был избран вице-президентом Интерпола. На сайте МВД РФ сообщается, что он участник боевых действий, но не уточняется, каких.

Что интересует Россию в Интерполе

По определению Галеотти, Интерпол - это, прежде всего, успешный и малозаметный для общественности обмен банальной информацией - от номеров украденных машин до личных данных пропавших детей. У главы этой бюрократической организации, у которой нет собственных следователей, возможности ограничены. Оперативной работой занимается генсек Интерпола, которым сейчас является немец Юрген Шток (Jürgen Stock). И все же эксперт не исключает, что появление россиянина в кресле главы Интерпола может привести к тому, что попытки Москвы использовать организацию как инструмент в своих целях "могут стать более дерзкими и явными".

При этом Галеотти не считает, что организации угрожает раскол и выход из нее западных стран, о чем как о нежелательном, но возможном сценарии пишет на страницах американского журнала "Форбс" политолог Тэд Бромунд. Галеотти отмечает, что у стран Евросоюза и так есть своя, отдельная структура - Европол со штаб-квартирой в Гааге.