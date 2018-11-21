Зачем России свой человек во главе Интерпола

Избрание нового главы Интерпола обычно интересует только специалистов. Нынешняя Генеральная ассамблея организации в Дубае, на которой, как ожидается, в среду, 21 ноября, будет избран новый председатель, - исключение.
Из британской прессы стало известно, что фаворитом считается представитель МВД РФ генерал-майор полиции Александр Прокопчук, сейчас занимающий должность заместителя главы Интерпола, сообщает DW.com. Его единственным соперником называют исполняющего обязанности президента Интерпола, представителя Южной Кореи Ким Чон Яна. Он возглавил организацию в октябре при необычных обстоятельствах, когда предыдущий глава, представитель Китая Мэн Хунвэй, сначала исчез, а затем оказалось, что он задержан на родине и находится под следствием.
Против назначения представителя России резко выступили Украина и Литва, которые заявили о приостановке членства в организации в случае избрания Прокопчука. Резкая критика также звучит от политиков и экспертов в США. Группа сенаторов в совместном обращении попросила администрацию президента Дональда Трампа и членов Генассамблеи Интерпола выступить против кандидатуры россиянина. Представитель МВД России назвал это попыткой "дискредитации".
В чем обвиняют Россию
Суть претензий - звучащие не первый год обвинения в том, что Россия является одной из стран, использующих так называемые "красные циркуляры" в политических целях, что запрещено уставом организации. "Красный циркуляр" или "красная карточка" (red notice) - это запрос о розыске и временном задержании того или иного лица с перспективой его экстрадиции. При этом "красный циркуляр" не является международным ордером на арест. Запрос может быть оспорен в судах, а окончательное решение принимает страна, в которой находится разыскиваемый.
Весной 2017 года в докладе для Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Россия наряду с Турцией, Ираном и другими была названа среди стран, которых обвиняют в злоупотреблении системой Интерпола. "Все больше стран используют этот инструмент Интерпола для того, чтобы преследовать и оказывать давление на неугодных, оппозиционных политиков, критиков режима и правозащитников", - сказал DW автор доклада, бывший депутат немецкого бундестага Бернд Фабрициус (Bernd Fabritius). По его словам, статистики злоупотреблений нет, но по числу запросов граждан в Интерпол, есть ли на них "красный циркуляр", Россия - среди лидеров.
В качестве одного из наиболее известных примеров в докладе ПАСЕ указан случай Билла Браудера, британского бизнесмена, известного в том числе лоббированием санкций в отношении России по делу Сергея Магнитского. Москва несколько раз направляла в штаб-квартиру Интерпола во французском Лионе "красные циркуляры" на Браудера, но специальная проверочная комиссия организации пришла к выводу, что запрос Москвы "в основном политический" и отклонила его. Накануне избрания нового главы Интерпола Россия выдвинула новые обвинения против Браудера и собирается снова объявить его в международный розыск. Еще один известный случай, когда Интерпол отклонил запрос России, связан с именем бывшего совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина.
Символическая победа Кремля
Можно ли на этом фоне говорить о "победе Кремля", как интерпретирует возможное назначение Александра Прокопчука британская The Times? Британский эксперт, специалист по российским спецслужбам, доцент Института международных отношений в Праге Марк Галеотти говорит, что эта победа - относительная. "Это определенно победа Кремля. Правительство представит это как доказательство того, что страна не находится в изоляции", - сказал Галеотти в беседе с DW. Он также предположил, что Россия попытается использовать Интерпол в своих интересах, но добавил, что "не следует преувеличивать". Эксперт напомнил, что Прокопчук и так занимает пост вице-президента Интерпола, а до него организацию возглавлял представитель Китая, страны, которая "не против политического использования международной системы правоохранительных органов".
"Не стоит предполагать, что Интерпол контролируется Западом, - говорит Галеотти. - Это международная организация, которая отражает все разнообразие интересов". Интерпол объединяет более 190 стран, каждая из которых имеет один голос при голосовании за нового президента. По словам эксперта, то, что Прокопчук считается фаворитом, указывает на то, что "у остального мира явно нет таких проблем с Китаем или Россией, как у Запада".
Кто такой Александр Прокопчук
В случае избрания 57-летний Прокопчук станет первым россиянином во главе Интерпола - организации, созданной почти век назад. До недавнего времени он был малоизвестен широкой публике. Прокопчук родился и учился в советской Украине, окончил факультет иностранных языков Киевского госуниверситета. "Интересно, что он - выходец из налогового ведомства, у которого в 1990-е годы, когда он там служил, была репутация чрезвычайно коррумпированного, даже по российским меркам", - отмечает Галеотти. Уже при президенте Владимире Путине Прокопчук в 2003 году перешел на работу в МВД и получил звание генерал-майора.
С 2006 года он курировал сотрудничество с Интерполом, сначала как замглавы Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России, а затем как его руководитель. В одном из интервью Прокопчук сказал, что Россия ежегодно объявляет в розыск через Интерпол более 100 обвиняемых, при этом около 50 из них в итоге выдаются. В 2016 году Прокопчук был избран вице-президентом Интерпола. На сайте МВД РФ сообщается, что он участник боевых действий, но не уточняется, каких.
Что интересует Россию в Интерполе
По определению Галеотти, Интерпол - это, прежде всего, успешный и малозаметный для общественности обмен банальной информацией - от номеров украденных машин до личных данных пропавших детей. У главы этой бюрократической организации, у которой нет собственных следователей, возможности ограничены. Оперативной работой занимается генсек Интерпола, которым сейчас является немец Юрген Шток (Jürgen Stock). И все же эксперт не исключает, что появление россиянина в кресле главы Интерпола может привести к тому, что попытки Москвы использовать организацию как инструмент в своих целях "могут стать более дерзкими и явными".
При этом Галеотти не считает, что организации угрожает раскол и выход из нее западных стран, о чем как о нежелательном, но возможном сценарии пишет на страницах американского журнала "Форбс" политолог Тэд Бромунд. Галеотти отмечает, что у стран Евросоюза и так есть своя, отдельная структура - Европол со штаб-квартирой в Гааге.
По большому счету, отмечает Галеотти, Интерпол занимается обменом информацией между странами. Россия, по его словам, помимо "красных циркуляров", которые занимают незначительную часть работы Интерпола, заинтересована, прежде всего, в получении данных о финансовых операциях. "В частности, это касается тех, кто выводит деньги из России в обход Росфинмониторинга", - говорит Галеотти. Если судить по биографии Прокопчука, это именно то, в чем он хорошо разбирается.