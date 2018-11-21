США продолжают оценивать необходимость создания военной базы в Польше

Об этом агентству ТАСС заявил официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон в ответ на просьбу подтвердить заявления польской стороны о том, что вопрос о создании базы уже решен.

"Польша - надежный союзник по НАТО, который служит центром притяжения усилий США по сдерживанию в Центральной Европе. Мы консультируемся с союзниками по НАТО по этому вопросу, включая Польшу, и продолжаем оценивать необходимость и последствия дополнительного присутствия в стране", - отметил Пэхон.

Ранее во вторник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что создание американской военной базы "Форт Трамп" в Польше является уже решенным вопросом, пишет Newsru.com. Он также отметил, что вопрос заключается не в самом размещении американских войск на территории Польши, а в том, каким образом это будет происходить.

Ранее ряд польских СМИ сообщили, что планы Польши и США о создании на территории республики американской военной базы, уже получившей рабочее название "Форт Трамп", скорее всего, не будут реализованы, стороны рассматривают другие варианты.

Напомним, в мае Минобороны Польши предложило США создать военную базу на территории своей страны для противостояния агрессивному поведению России. Сообщалось, что Варшава готова потратить на создание инфраструктуры для реализации инициативы до 2 млрд долларов.

В сентябре во время визита в США президент Польши Анджей Дуда призвал власти США увеличить контингент американских войск в республике. Он заявил, что это отвечает интересам как Вашингтона, так и Варшавы, так как способствует усилению безопасности Польши. Трамп тогда же заявил, что он серьезно изучает предложение польского президента.

Тогда же Дуда рассказал, что во время его переговоров с Трампом они шутили о создании в Польше американской военной базы под названием "Форт Трамп". Ранее Варшава заявила о готовности выделить 2 млрд долларов на создание инфраструктуры такой базы. Трамп в тот же день сообщил журналистам, что серьезно изучает предложение польского президента.