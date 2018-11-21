Таллиннская горуправа одобрит планировку под строительство магазина Lidl в Ласнамяэ
21 ноября 2018, 7:56
На заседании столичной горуправы в среду планируется одобрить детальную планировку, заказанную эстонским филиалом немецкой сети супермаркетов Lidl.
Планировка предусматривает объединение двух участков на улице Раадику в Ласнамяэ с разрешением на строительство в этом месте здания для розничной торговли высотой до двух этажей, сообщает rus.err.ee.
Глава подразделения Lidl в Финляндии ранее сообщал журналистам, что сеть бюджетных супермаркетов намерена открыть первые магазины в Эстонии и Латвии в 2020 году.
По состоянию на начало октября 2018 года Lidl владеет четырьмя земельными участками в Таллинне, одним в Тарту и одним в Нарве.