Таллиннская горуправа одобрит планировку под строительство магазина Lidl в Ласнамяэ

Планировка предусматривает объединение двух участков на улице Раадику в Ласнамяэ с разрешением на строительство в этом месте здания для розничной торговли высотой до двух этажей, сообщает rus.err.ee.

Глава подразделения Lidl в Финляндии ранее сообщал журналистам, что сеть бюджетных супермаркетов намерена открыть первые магазины в Эстонии и Латвии в 2020 году.