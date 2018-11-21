Ср, 21.11.2018
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  • Таллиннская горуправа одобрит планировку под строительство магазина Lidl в Ласнамяэ

Таллиннская горуправа одобрит планировку под строительство магазина Lidl в Ласнамяэ

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Логотип Lidl.

ФОТО: DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Scanpix

На заседании столичной горуправы в среду планируется одобрить детальную планировку, заказанную эстонским филиалом немецкой сети супермаркетов Lidl.

Планировка предусматривает объединение двух участков на улице Раадику в Ласнамяэ с разрешением на строительство в этом месте здания для розничной торговли высотой до двух этажей, сообщает rus.err.ee.

Глава подразделения Lidl в Финляндии ранее сообщал журналистам, что сеть бюджетных супермаркетов намерена открыть первые магазины в Эстонии и Латвии в 2020 году.

По состоянию на начало октября 2018 года Lidl владеет четырьмя земельными участками в Таллинне, одним в Тарту и одним в Нарве.

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