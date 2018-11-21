Жена Мамаева представила толстовки в поддержку мужа с принтом MMAmaev & Kokorin

На толстовке надпись с фамилией спортсмена стилизована под аббревиатуру боев без правил MMA.

«С радостью сообщаю и объявляю start up продаж бомберов в поддержку взятых под стражу футболистов «мы не за насилие, мы за справедливый суд», – сделала репост Мамаева с аккаунта разработчика одежды.