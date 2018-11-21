Ср, 21.11.2018
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Жена Мамаева представила толстовки в поддержку мужа с принтом MMAmaev & Kokorin

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Павел Мамаев

ФОТО: Artyom Geodakyan / Artyom Geodakyan/TASS

Супруга футболиста Павла Мамаева Алана показала толстовку, которую планирует продавать в поддержку мужа, передает sports.ru.

На толстовке надпись с фамилией спортсмена стилизована под аббревиатуру боев без правил MMA.

«С радостью сообщаю и объявляю start up продаж бомберов в поддержку взятых под стражу футболистов «мы не за насилие, мы за справедливый суд», – сделала репост Мамаева с аккаунта разработчика одежды.

На саму толстовку нанесен принт MMAmaev & Kokorin, в букве «O» изображен стул. 

Стоимость составляет 80 евро.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Repost @djulisun85 with @get_repost ・・・ С радостью сообщаю и объявляю start up продаж бомберов в поддержку взятых под стражу футболистов «мы не за насилие,мы за справедливый суд» бомбер доступен в двух размер L и S . Цена 6.000 рублей,доставке по Москве бесплатная @alana_mamaeva @mamaev_and_kokorin #павелмамаев #мамаевпавел #кокоринмамаев #александркокорин #футбол #зенит #аланамамаева настоятельно прошу оскорбительные комментарии оставлять при себе в адрес любых сторон - этого конфликта. Вырученные деньги будут отданы на благие дела !!! Поэтому без скидок подарков ...

A post shared by Аlana👓 (@alana_mamaeva) on

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