Ируская электростанция может остаться без субсидий: цены на отопление возрастут
21 ноября 2018, 8:36
Новая евродиректива о возобновляемых источниках энергии может осложнить жизнь принадлежащей Eesti Energia Ируской электростанции: если сжигание отходов продолжится в прежних объемах, электростанция может лишиться субсидии, что приведет к возможному росту цен на отопление, пишет Majandus24 со ссылкой на Äripäev.
«Согласно поправкам к директиве, если страна-член не в состоянии обеспечить сортировку отходов в предусмотренных рамочной директивой объемах, то следует прекратить выплаты субсидий за сжигание отходов», - пояснил координатор группы по интересам Zero Waste Europe Янек Вяхк.
В Эстонии дела с сортировкой отходов обстоят неважно – большая часть из них оказываются на свалках или Ируской электростанции.