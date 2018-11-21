Ср, 21.11.2018
Самое ужасное, что в случае увольнения всех взяточников осталось бы слишком мало людей, способных принимать экзамены на вождению. Прийт Саук
  • Rus.Postimees.ee
  • Впрок
  • Ируская электростанция может остаться без субсидий: цены на отопление возрастут

Ируская электростанция может остаться без субсидий: цены на отопление возрастут

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Ируская электростанция.

ФОТО: Liis Treimann

Новая евродиректива о возобновляемых источниках энергии может осложнить жизнь принадлежащей Eesti Energia Ируской электростанции: если сжигание отходов продолжится в прежних объемах, электростанция может лишиться субсидии, что приведет к возможному росту цен на отопление, пишет Majandus24 со ссылкой на Äripäev.

«Согласно поправкам к директиве, если страна-член не в состоянии обеспечить сортировку отходов в предусмотренных рамочной директивой объемах, то следует прекратить выплаты субсидий за сжигание отходов», - пояснил координатор группы по интересам Zero Waste Europe Янек Вяхк.

В Эстонии дела с сортировкой отходов обстоят неважно – большая часть из них оказываются на свалках или Ируской электростанции.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ