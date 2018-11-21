Ируская электростанция может остаться без субсидий: цены на отопление возрастут

Новая евродиректива о возобновляемых источниках энергии может осложнить жизнь принадлежащей Eesti Energia Ируской электростанции: если сжигание отходов продолжится в прежних объемах, электростанция может лишиться субсидии, что приведет к возможному росту цен на отопление, пишет Majandus24 со ссылкой на Äripäev.