Шведы поставили Россию на место

Шведы благодаря победе заработали повышение в классе, Россия осталась в дивизионе B.

Россияне набрали 7 очков в четырех матчах в группе 2 дивизиона B, как и шведы.

Но первое место в группе заняла именно Швеция, поскольку в личных встречах она оказалась сильнее – 2:0 и 0:0. Таким образом, Россия остается в дивизионе B. Шведы заработали путевку в высший дивизион.

"Мы рассчитывали, что шведы пойдут в атаку сначала, потому что они играли три дня назад, а силы небезграничны. Мы хотели выходить в быстрые атаки, это не получилось. 0:1 ни о чем не говорило, мы не хотели раскрываться. Второй тайм удался нам лучше.

Если бы было 0:1 до 70 минут, любой гол мог решить все в нашу сторону. Дзюба умеет цепляться за мяч, мы это знаем. У шведов почти нет пространства между линиями, они играют компактно. С этим столкнулись не только мы. Понимаете, когда оставалось 10-15 минут, мы начали играть в навал. Обидное поражение? Оно не обидное. Заслуженное. Шведы играли качественней. У нас был шанс первый, у Ионова. Если брать игру в целом, то все по делу. Мы не были до конца сбалансированы, это факт.

Год еще идет. Если год сборной брать, то были хорошие ЧМ и Лига наций. У нас столько же очков, сколько у шведов, им повезло больше. Все матчи провели на достаточно хорошем уровне, хотели выйти в лигу А.

Главное, чтобы меня сейчас правильно поняли. Против такой команды, как Германия, и такой хорошей домашней команды, как Швеция, играть без подготовки тяжело. Тем более у нас не было семерых-восьмерых игроков, у шведов все игроки тут были с самого начала, – отметил наставник россиян Станислав Черчесов sports.ru.

По итогам группового этапа Лиги наций определился состав четырех дивизионов на следующий розыгрыш, который должен состояться в сезоне-2020/21.

Дивизион А. Голландия, Швейцария, Португалия, Англия, Франция, Бельгия, Италия, Испания Украина, Швеция, Босния, Дания.

Дивизион В. Вылетевшие из дивизиона А Германия, Исландия, Польша, Хорватия, оставшиеся в дивизионе B Чехия, Россия, Австрия, Уэльс, Шотландия, Финляндия, Норвегия, Сербия.

Дивизион С. Словакия, Турция, Северная Ирландия, Ирландия, Израиль, Албания, Венгрия, Греция, Болгария, Румыния, Черногория, Грузия, Беларусь, Косово, Македония.

Дивизион D. Кипр, Эстония, Словения, Литва, оставшиеся в дивизионе D Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Армения, Латвия, Молдова, Фареры, Гибралтар, Андорра, Сан-Марино, Мальта, Лихтенштейн.