Госсуд может принять решение по делу Сависаара до конца года

Согласно обычной практике, решение Госсуда по кассациям выносится в течение месяца после рассмотрения жалобы, пишет rus.err.ee.

В августе 2018 года Таллиннский окружной суд постановил, что прекращение уголовного преследования Сависаара из-за состояния здоровья было преждевременным, отменив тем самым решение уездного суда, но защита Сависаара обжаловала это решение в высшей судебной инстанции.