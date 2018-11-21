Госсуд может принять решение по делу Сависаара до конца года

Государственный суд в среду рассмотрит кассационную жалобу адвоката обвиняемого в коррупции бывшего мэра Таллинна Эдгара Сависаара, в которой защитник просит прекратить дело против Сависаара по состоянию здоровья.
Согласно обычной практике, решение Госсуда по кассациям выносится в течение месяца после рассмотрения жалобы, пишет rus.err.ee.
В августе 2018 года Таллиннский окружной суд постановил, что прекращение уголовного преследования Сависаара из-за состояния здоровья было преждевременным, отменив тем самым решение уездного суда, но защита Сависаара обжаловала это решение в высшей судебной инстанции.
Защищающий Сависаара присяжный адвокат Оливер Няэс ранее сообщил, что Госсуд примет одно их трех возможных решений: оставить в силе решение окружного суда, утвердить постановление уездного суда о прекращении дела или вернуть дело на пересмотр в нижестоящий суд.