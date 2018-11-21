Меркель обвинила Россию в нарушении договора о РСМД

Канцлер ФРГ Ангела Меркель согласна с США в том, что Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Мы знаем, что Россия уже в течение долгого времени не придерживается предписаний этого договора", - заявила Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном во вторник, 20 ноября, в Берлине.

По словам германского канцлера, теперь следует обсудить, как действовать дальше. "Речь идет о нашей безопасности", - подчеркнула Меркель.

Президент США Дональд Трамп в октябре объявил о выходе из договора о ликвидации РСМД из-за российских нарушений. В поддержку главы Белого дома выступил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.