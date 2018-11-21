Эстония может купить противотанковые ракеты у EuroSpike

Об этом сообщили в Министерстве обороны, отметив, что, поскольку дальность стрельбы приобретаемой противотанковой системы должна составлять не менее 4 000 метров, в случае, если ходатайство и предложение EuroSpike окажется приемлемым, Силы обороны купят ракеты Spike LR, Spike LR2 или Spike ER. Дальность полета ракеты LR достигает 4 километров, а двух последних типов ракет - до 5,5 или 8 километров соответственно.

По словам заведующего отдела поставок Центра оборонных инвестиций Прийта Соосаара, покупаемое оружие должно быть в серийном производстве и состоять на вооружении армии по меньшей мере в одной из стран НАТО.

В рамках тендера планируется купить по меньшей мере 18 систем вооружения вместе с боеприпасами, дополнительным снаряжением, технической поддержкой и обучением персонала.

«Дальнобойная противотанковая система должна существенно повысить способность пехотной бригады отражать танковые атаки, поскольку повысит возможность поражать цели на далеком расстоянии и находящиеся в укрытии, а также вне прямой видимости, - сообщил в октябре координатор поставок, майор Алар Карилеэт. - Речь идет о новом поколении противотанкового оружия, используемого в современных армиях и работающего по принципу «выстрели — наблюдай — корректируй». Расположенная в головной части ракеты видеокамера позволяет стрелку-наводчику видеть ту же картину на поле боя, что «видит» и ракета и, таким образом, точнее навести снаряд на цель. Это важно и в условиях, когда прямой видимости между наводчиком и целью нет».

Карилеэт добавил, что система с боеприпасами должна быть в использовании как на автомобиле, так и в переносном варианте пехотинцами, должна быть удобной для переноски.

Приобретаемая система предназначена для обновления систем вооружения противотанковых рот в пехотных бригадах Сил обороны, их операторами станут срочнослужащие.

Сейчас на вооружении в Силах обороны Эстонии противотанковые системы Mapats и Milan, а также Javelin.

Ракеты Spike LR, максимальная дальность поражения которыми составляет 4 километра, находятся на вооружении сил обороны также в Латвии и Литве.