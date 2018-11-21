Под Таллинном открывается новая тюрьма

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства юстиции, отметив, что новое здание Таллиннской тюрьмы расположено в деревне Соодевахе волости Раэ Харьюского уезда. По словам пресс-секретаря, переезд из старой тюрьмы в новую состоится в течение декабря. Тогда же в нее будут переведены и первые задержанные.

Новая тюрьма построена на 1208 мест. В тюрьме в общей сложности 512 камер для задержанных мужчин и 92 камеры для задержанных женщин.

В основном камеры двухместные.

В охраняемом периметре тюрьмы расположены семь зданий - два блока для задержанных мужчин, один блок для задержанных женщин, здание пищеблока и школы, часовня, спортивный корпус и производственное здание.

Общая площадь зданий превышает 60 000 квадратных метров, в интересах безопасности здания соединены между собой сетью подземных галерей.

В настоящее время в старой Таллиннской тюрьме на улице Магазини в черте города отбывают наказание или находятся под следствием около 800 задержанных.

Старая Таллиннская тюрьма находится на территории действовавшего в 1944-1949 годы лагеря для военнопленных. В период 1950-1960 годы были построены каменные здания тюрьмы, в том числе, два производственных здания, которые были приспособлены под жилые помещения в 1990-е годы.

Строительство новой тюрьмы в Соодевахе обошлось государству в более чем в 73 млн евро.