Ср, 21.11.2018
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Туктамышева: лучше фигурного катания может быть только секс

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Елизавета Туктамышева.

ФОТО: Eric Bolte / USA TODAY Sports

Российская фигуристка Екатерина Туктамышева в этом сезоне составляет конкуренцию примам мирового фигурного катания. В общении с прессой же россиянке равных нет, передает "Спорт-Экспресс".

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в интервью  российским СМИ призналась, что лучше занятий фигурным катанием может быть только секс. Ранее 21-летняя спортсменка раздевалась до белья во время показательных выступлений на этапах "Гран-при" в Канаде и Японии.

Она также назвала свою подругу Бетину Попову самой сумасшедшей фигуристкой в мире. 

B 2018 году Туктамышева одержала победу на Skate Canada и заняла третье место на этапе "Гран-при" Японии. Спортсменка вышла в финал этого турнира, который пройдет с 5 по 9 декабря в канадском Ванкувере. 

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