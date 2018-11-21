Туктамышева: лучше фигурного катания может быть только секс

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в интервью российским СМИ призналась, что лучше занятий фигурным катанием может быть только секс. Ранее 21-летняя спортсменка раздевалась до белья во время показательных выступлений на этапах "Гран-при" в Канаде и Японии.

Она также назвала свою подругу Бетину Попову самой сумасшедшей фигуристкой в мире.