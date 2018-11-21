Туктамышева: лучше фигурного катания может быть только секс
21 ноября 2018, 9:42
Российская фигуристка Екатерина Туктамышева в этом сезоне составляет конкуренцию примам мирового фигурного катания. В общении с прессой же россиянке равных нет, передает "Спорт-Экспресс".
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в интервью российским СМИ призналась, что лучше занятий фигурным катанием может быть только секс. Ранее 21-летняя спортсменка раздевалась до белья во время показательных выступлений на этапах "Гран-при" в Канаде и Японии.
Она также назвала свою подругу Бетину Попову самой сумасшедшей фигуристкой в мире.
B 2018 году Туктамышева одержала победу на Skate Canada и заняла третье место на этапе "Гран-при" Японии. Спортсменка вышла в финал этого турнира, который пройдет с 5 по 9 декабря в канадском Ванкувере.