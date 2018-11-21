Россиянин проиграл выборы президента Интерпола

«Ким Чон Ян из Республики Корея избран президентом Интерпола», — говорится в сообщении, которое цитирует «Лента.ру».

Голосование прошло на 87-й сессии генеральной ассамблеи организации в Дубае.

20 ноября ряд американских сенаторов попросили администрацию президента США Дональда Трампа и генассамблею Интерпола не допустить победы россиянина на выборах главы международной организации. По их словам, его назначение могло бы стать «сродни тому, если лисицу изберут отвечать за курятник».

В сентябре президент Интерпола Мэн Хунвэй пропал в Китае. Позднее стало известно, что он был задержан местными властями по подозрению в коррупции и был вынужден уйти с занимаемой должности.