Эстонские керлингисты нацелились на плей-офф чемпионата Европы

Женская сборная собрала после шести встреч три поражения и три победы, а в таблице наши девушки поднялись на четвертое место, которое делят со сборыми Польши, Литвы и Венгрии. Задача женской сборной - попасть в плей-офф, где сыграют четыре лучшие команды группы В. "Возможности у нас есть. Все зависит, естественно, от результатов игр, но уровень команд здесь на турнире очень ровный" - сказала капитан сборной Эстонии Марие Турманн.