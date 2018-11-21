Эстонские керлингисты нацелились на плей-офф чемпионата Европы

Мужская и женская сборная Эстонии по керлингу успешно продолжают выступать на проходящем в ледовом холле "Тондираба" чемпионате Европы
Женская сборная собрала после шести встреч три поражения и три победы, а в таблице наши девушки поднялись на четвертое место, которое делят со сборыми Польши, Литвы и Венгрии. Задача женской сборной - попасть в плей-офф, где сыграют четыре лучшие команды группы В. "Возможности у нас есть. Все зависит, естественно, от результатов игр, но уровень команд здесь на турнире очень ровный" - сказала капитан сборной Эстонии Марие Турманн.
После трудной победы 5:4 над Литвой, женская сборная встретится с командами Польши и Словакии. Словачки занимают последнее место в группе В.
У мужской сборной побед также три, а поражений два: как результат: третье место, которо, впрочем, делится со сборной Латвии. Впрочем Латвия была обыграна 9:6, Словакию наши мужчины одолели 9:8. Сегодня мужская сборная Эстонии встретится с командой Венгрии.