Ср, 21.11.2018
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Эстонские керлингисты нацелились на плей-офф чемпионата Европы

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Curlingu Euroopa meistrivõistlused Tallinnas. Eesti-Leedu 5:4.

ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

Мужская и женская сборная Эстонии по керлингу успешно продолжают выступать на проходящем в ледовом холле "Тондираба" чемпионате Европы

Женская сборная собрала после шести встреч три поражения и три победы, а в таблице наши девушки поднялись на четвертое место, которое делят со сборыми Польши, Литвы и Венгрии. Задача женской сборной - попасть в плей-офф, где сыграют четыре лучшие команды группы В. "Возможности у нас есть. Все зависит, естественно, от результатов игр, но уровень команд здесь на турнире очень ровный" - сказала капитан сборной Эстонии Марие Турманн.

После трудной победы 5:4 над Литвой, женская сборная встретится с командами Польши и Словакии. Словачки занимают последнее место в группе В.

У мужской сборной побед также три, а поражений два: как результат: третье место, которо, впрочем, делится со сборной Латвии. Впрочем Латвия была обыграна 9:6, Словакию наши мужчины одолели 9:8. Сегодня мужская сборная Эстонии встретится с командой Венгрии.

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