Названы лучшие секретные пляжи мира

В первую очередь Гросс обратила внимание на пляжи мексиканского города Мацунте. Девушка посоветовала отправиться туда вместо переполненных отдыхающими курортов Канкун и Косумель, пишет lenta.ru.

Также она отметила пляж Manuel Antonio Beach в Коста-Рике. Однако специалист предупредила, что к нему предстоит пробираться через лес.

Следующими эксперт порекомендовала пляжи на севере эмирата Рас-эль-Хайма. По ее словам, там есть места как для любителей роскошного отдыха, так и для фанатов кемпинга.

Вдобавок Гросс посоветовала посетить пляж Clearwater в штате Флорида, коралловый риф Нингалу в Австралии, Petite Côte в Сенегале, курорт Pink Sands на Багамах, Diani Beach в Кении, пляжи со святящимся планктоном на острове Ваадху (Мальдивы) и бухту Hulopoe на Гавайях.