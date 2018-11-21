Vaba Lava напрасно поверила нарвскому театру

Договор между единственным в Нарве профессиональным театром «Ильмарине» и столичным фондом Vaba Lava об аренде еще не существовавшего на тот момент зала был заключен два года назад. Как уже писалось, нарвский центр сценических искусств Vaba Lava разместился в сердце города по улице Линда, 2 - в одном из корпусов бывшего советского оборонного завода «Балтиец», находящемся ныне в частной собственности.

Теперь, когда реконструкция здания закончилась, и двери центра с декабря будут открыты, театр «Ильмарине» предуведомил партнера, что отказывается от договора. «По материальной и некоторым другим причинам», - объяснила «Северному побережью» продюсер «Ильмарине» Ирина Михалева.

Согласно договору двухлетней давности, фонд «Свободная сцена» приготовил для «Ильмарине» зрительный зал на полсотни зрительских мест (82 квадратных метра). Но, как сообщила Михалева, кроме дороговизны аренды у них еще по крайней мере два замечания.

Во-первых, по ее словам, «Ильмарине» якобы не будут предоставлены помещения для создания и хранения костюмов, декораций, театральных кукол и реквизита. Во-вторых, помещение для показа спектаклей якобы не обеспечено электросетью в 12 ампер, то есть невозможно подключить необходимое количество прожекторов.

Но особо веская причина для отказа от договора, к выполнению которого приступить так и не успели, - дорогая аренда. Михалева говорит, что два года назад, когда договор они подписывали, еще были надежды на денежные дотации, однако надежды не оправдались.

Руководитель нарвской Vaba Lava Анжелика Штыкалов подтвердила, что договор с «Ильмарине» об аренде пришлось расторгнуть, так и не успев начать сотрудничать. Причем, как заметила собеседница, за два года, миновавших после подписания, «Ильмарине» ни о чем не возражал. «Но как только мы обратились к театру, что скоро можно будет въезжать, стали возникать какие-то проблемы, разногласия, вопросы с их стороны», — с удивлением заметила Штыкалов.

Уход арендатора, по ее словам, конечно же, усложнит работу Vaba Lava в Нарве.

«Определенная сумма была заложена на каждый месяц, и мы брали кредит, чтобы отремонтировать эти помещения. Теперь должны будем чаще сдавать этот зал либо другим театрам, либо каким-то другим клиентам», - сказала Штыкалов, добавив, что арендатором она видит в идеале какую-нибудь творческую организацию, чья деятельность подобает задачам центра.

Комментируя для «Северного побережья» сложившееся положение, член правления фонда Vaba Lava Мярт Меос подчеркнул, что в их нарвском новом центре в настоящее время работают пять человек - все они нарвитяне. Построить и содержать это учреждение — дело дорогое.