Vaba Lava напрасно поверила нарвскому театру

Незадолго до торжественного открытия нарвского центра сценических искусств Vaba Lava от новоселья там вдруг отказался один из ключевых арендаторов - нарвский некоммерческий театр-студия «Ильмарине». В театре говорят, что не потянут аренду, а также что условия в Vaba Lava их не устраивают, пишет «Северное побережье».
Договор между единственным в Нарве профессиональным театром «Ильмарине» и столичным фондом Vaba Lava об аренде еще не существовавшего на тот момент зала был заключен два года назад. Как уже писалось, нарвский центр сценических искусств Vaba Lava разместился в сердце города по улице Линда, 2 - в одном из корпусов бывшего советского оборонного завода «Балтиец», находящемся ныне в частной собственности.
Теперь, когда реконструкция здания закончилась, и двери центра с декабря будут открыты, театр «Ильмарине» предуведомил партнера, что отказывается от договора. «По материальной и некоторым другим причинам», - объяснила «Северному побережью» продюсер «Ильмарине» Ирина Михалева.
Согласно договору двухлетней давности, фонд «Свободная сцена» приготовил для «Ильмарине» зрительный зал на полсотни зрительских мест (82 квадратных метра). Но, как сообщила Михалева, кроме дороговизны аренды у них еще по крайней мере два замечания.
Во-первых, по ее словам, «Ильмарине» якобы не будут предоставлены помещения для создания и хранения костюмов, декораций, театральных кукол и реквизита. Во-вторых, помещение для показа спектаклей якобы не обеспечено электросетью в 12 ампер, то есть невозможно подключить необходимое количество прожекторов.
Но особо веская причина для отказа от договора, к выполнению которого приступить так и не успели, - дорогая аренда. Михалева говорит, что два года назад, когда договор они подписывали, еще были надежды на денежные дотации, однако надежды не оправдались.
Руководитель нарвской Vaba Lava Анжелика Штыкалов подтвердила, что договор с «Ильмарине» об аренде пришлось расторгнуть, так и не успев начать сотрудничать. Причем, как заметила собеседница, за два года, миновавших после подписания, «Ильмарине» ни о чем не возражал. «Но как только мы обратились к театру, что скоро можно будет въезжать, стали возникать какие-то проблемы, разногласия, вопросы с их стороны», — с удивлением заметила Штыкалов.
Уход арендатора, по ее словам, конечно же, усложнит работу Vaba Lava в Нарве.
«Определенная сумма была заложена на каждый месяц, и мы брали кредит, чтобы отремонтировать эти помещения. Теперь должны будем чаще сдавать этот зал либо другим театрам, либо каким-то другим клиентам», - сказала Штыкалов, добавив, что арендатором она видит в идеале какую-нибудь творческую организацию, чья деятельность подобает задачам центра.
Комментируя для «Северного побережья» сложившееся положение, член правления фонда Vaba Lava Мярт Меос подчеркнул, что в их нарвском новом центре в настоящее время работают пять человек - все они нарвитяне. Построить и содержать это учреждение — дело дорогое.
«Мы попросили поддержку на деятельность или зарплату работникам, но город Нарва не проявил готовности поддержать нас. И также от Министерства культуры мы не получаем поддержку деятельности, - говорит Меос. - У нас был с театром „Ильмарине“ договор, в котором была зафиксирована сумма аренды зала, конторы и складского помещения. Мы подписали его два года назад и, руководствуясь этим, построили им зал. Теперь же они предложили нам меньше половины договоренной суммы в ситуации, когда помещение им мы уже построили. К сожалению, мы не можем принять это, поскольку без поддержки на деятельность мы поначалу должны покрывать доходами от аренды расходы на зарплаты работников».
Перед отказом от договора театр пытался поторговаться. Как стало известно, если первоначальной ставкой аренды были 1800 евро в месяц, то скостить ее удалось только до 1700.
«Да, мы как могли снизили цену, но не настолько, как предлагал „Ильмарине“», - сказала Анжелика Штыкалов, не став со своей стороны называть конкретные суммы.
«Может, для какого-то другого театра это было бы и нормально, но у нас некоммерческое объединение, цена наших билетов - три евро, и за сохранение этой цены нас очень благодарят зрители; с этих трех евро мы еще налог с оборота платим. Но с Vaba Lava мы обязательно будем сотрудничать», - сказала руководитель «Ильмарине» Ирина Михалева, надеющаяся, что их театр сможет время от времени на общих основаниях давать там представления.
К настоящему моменту дом Vaba Lava в Нарве по улице Линда, 2 полностью достроен и обживается. Открытым для широкой публики он будет считаться с 1 декабря, когда с приездом премьер-министра начнется приуроченный к открытию 11-дневный фестиваль сценических искусств.
Перед этим, а конкретно с 26 ноября, в кабинетах нарвской «Свободной сцены» на одну рабочую неделю обоснуются канцелярия президента республики и сама Керсти Кальюлайд.
Некоммерческий профессиональный театр «Ильмарине» базировался и давал представления в затем занятом Vaba Lava доме до начала его реконструкции в прошлом году. Там театр в 2015 году пережил пожар, худо-бедно справившись с его последствиями.
Перед началом строительных работ театр перебрался на как бы временную базу — в бывшее здание Нарвской музыкальной школы по улице Вабадузе, 20, находящееся теперь в частном владении, хозяин которого благоволит деятелям искусств; там театр располагается и выступает поныне.
Продюсер Ирина Михалева отметила, что нынешнее положение сохранится по крайней мере в 2019 году, а дальше будет видно — исходя из финансовых возможностей театра, живущего на бюджетные дотации и выручку от продажи билетов. К сведению, годовая поддержка театру «Ильмарине» из нарвского городского бюджета составляет 10 тысяч евро. Дети, школьники — их основная сложившаяся аудитория.
Театр с непростой судьбой
- Театр-студия «Ильмарине» — старейший и единственный профессиональный театр в Нарве, некоммерческое объединение. Одноименное музыкально-театральное общество открылось на «Кренгольме» еще в 1874 году, а в нынешнем виде «Ильмарине» работает около 30 лет.
- Художественный руководитель «Ильмарине» — Юрий Михалев, всего в штате восемь человек. Театр ежегодно показывает свыше двухсот спектаклей, обслуживая около 15 тысяч зрителей, 2000 детей ежегодно посещают спектакли бесплатно. Цена билета — 3 евро. В репертуаре на сегодня десять спектаклей, на 2019 год запланированы три премьеры.
- Театр был вынужден несколько раз за последние десятилетия менять пристанища: 1989-1997 — Дворец культуры имени Василия Герасимова, 1997-2009 — Дворец культуры «Энергетик» (ныне «Женева»), 2010-2016 — аренда помещений по ул. Линда, 2 (бывший оборонный завод «Балтиец», 1400 квадратных метров заводского клуба, включая зрительный зал на 280 мест), 2016-… — аренда помещений по ул. Вабадузе, 20 (зрительный зал на 100 мест в бывшей музыкальной школе).
- Предполагалось, что с декабря 2018 года «Ильмарине» будет базироваться и давать представления в новом нарвском театральном центре «Свободная сцена». Его адрес: ул. Линда, 2 — по-прежнему остается юридическим адресом «Ильмарине».