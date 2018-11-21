Новая тенденция направленного на молодежь наркорынка: совместные конфетные вечеринки и дилеры, торгующие за криптовалюту

Житель Тарту Март (имя изменено, настоящее редакции известно – ред.) – работающий 25-летний молодой человек с неоконченным высшим образованием. Прежде он в течение двух лет активно употреблял экстази, кокаин и коноплю. Он утверждает, что в городе студентов очень просто достать любые наркотики, пишет Tartu Postimees.
«Сегодня и 50-летняя тетя может приторговывать дома коноплей, а 16-летний школьник раздавать на вечеринках экстази», – говорит Март. Ему самому первую таблетку, которая, вероятнее всего, была экстази, предложил друг: «Мне стало интересно, и я взял». Попробовав один раз, он начал активно, хотя и время от времени, употреблять разные вещества. Три-четыре друга собираются у кого-то в квартире и принимали таблетки: «Такой любви и эйфории в моей жизни больше не было никогда».
Руководитель службы по борьбе с наркопреступлениями Лыунаской префектуры Кристьян Томмингас подтвердил, что среди молодежи становятся все более популярными яркие так называемые конфетные вечеринки: «Если раньше с друзьями встречали до вечеринки, чтобы выпить вместе алкоголь, то теперь молодежь все больше стремиться к совместному употреблению наркотиков».
Томмингас утверждает, что в таких вечеринках таится две опасности: во-первых, разовый потребитель с первой таблетки оказывается в ловушке, желая получить это снова и снова, а, во-вторых, он не может быть уверен в том, что находится внутри таблетки, а вечеринка может закончиться для него нанесением существенного вреда здоровью.
Таблетки в конверте на дом
Кроме совместного употребления наркотиков, Томмингас привел в пример в качестве тенденции все более растущую анонимность дилеров: «Если раньше дилер должен был встретиться с клиентом, то теперь наркотики, оплатив покупку криптовалютой, заказывают через интернет, и их доставляют по почте».
Март сказал, что он никогда не заказывал наркотики в интернете: «Все равно знаешь кого-то, кто знает кого-то, через кого можно достать. Это, прежде всего, создает какое-то доверие, что вместо одного не продадут что-то другое».
По словам руководителя наркослужбы Налогово-таможенного департамента Рауля Коппельмаа, наркотики по почте заказывают все чаще, поскольку риск быть пойманным ошибочно оценивается, как минимальный.
Чаще всего заказывают амфетамин, марихуану, LSD, MDMA или экстази, кокаин и лекарства, содержащие наркотические и психотропные вещества. Посылки в основном приходят из Голландии, Германии и Испании. В прошлом году Налогово-таможенный департамент обнаружил 707 посылок с наркотическими веществами, в этом году в Эстонии их было уже 653.
Журналист Tartu Postimees в понедельник вечером испытал, насколько просто в Тарту найти человека, у которого можно купить наркотики. Коноплю удалось купить у двух человек, которые якобы получили ее у своих знакомых. Третий сказал, что мог бы достать для журналиста таблетки экстази.
Поставщиков наркотиков, по словам Марта, не так просто вычислить среди толпы: «Я покупал, например, экстази у одной совершенно обычной 18-летней девушки и у не желающих работать детей некоторых богачей».
«Сейчас вокруг наркотиков столько пропаганды, что они уже стали чем-то нормальным во многих социальных слоях», – говорит Томминг. Например, впервые с наркотиками серьезно сталкиваются уже в основной школе. По его словам, к сожалению, не так необычно и то, что 13-летний подросток пробует какие-то запрещенные вещества в компании старших товарищей.
Стереотип наркомана-асоциала со слабым понятием гигиены, по утверждению Томмингаса, сегодня большая редкость, разве что среди колющихся наркоманов, единственной целью которых является достать следующую дозу.
Употребление конопли распространяется
По оценке программного директора бара «Arhiiv» Пауля Лепассона, волна большего потребления наркотиков поднялась примерно пять лет назад: «Мне кажется, что молодежь теперь смелее говорит о наркотиках, поэтому видно, что и потреблять стали больше». Лепассон признал, что конопля все же попала в массы: «Я больше не знаю людей, которые не курят коноплю».
Наносящее ущерб употребление наркотиков программный директор бара, прежде всего, видит в снижающемся доходе от продажи алкоголя: «Правда, молодые люди и в целом стали пить меньше». Из-за гуляющих на нарковечеринке бару не нужно брать на работу дополнительных охранников, скорее конфликты создают перебравшие алкоголь люди.
Основной герой публикации Март завязал с наркотиками летом 2017 года: «В жизни кое-что произошло, я был угнетен, а наркотики, как мне кажется, нужно употреблять тогда, когда в жизни все в порядке». После этого, из-за угнетенного состояния, у него началась бессонница, из которой в свою очередь развилась повышенная тревожность.
«Наркотики и тревожность не сочетаются», – убежден Март. Решение прекратить употребление наркотиков пришло легко, никакой зависимости, как он утверждает, у него не было, и друзья от него не отвернулись: «Я не критикую тех друзей, которые употребляют какие-то вещества, и они не критикуют меня, что я этого больше не делаю». Март говорит, что если в будущем ему придется что-то употребить, то это будет конопля, поскольку, по его словам, она самая безопасная.
Трудно отказаться
Томмингас подчеркнул, что тем людям, которые смогли после пробы провести черту между собой и наркотиками, сильно повезло: «Но статистика говорит, что из десяти человек, попробовавших впервые, один-два и дальше употребляют наркотики».
Нередки и такие случаи, когда друзья молодого человека приходят в полицию, чтобы попросить о помощи, поскольку они видят, что их друг радикально меняется». Но чаще всего, попавший в наркотическую ловушку человек начинает все меньше общаться со своими прежними друзьями. Обычно зависимый уже не может справляться и со своими рабочими или учебными обязанностями, также он забывает и о своих хобби.
«Я хочу призвать молодых людей больше доверять своим родителями, учителям и, почему бы и нет, социальным работникам и полиции. И родители могли бы больше внимания уделять свои детям, чтобы заметить изменения в их поведении и в круге друзей, чтобы как можно раньше решить возникшие проблемы», – сказал Томмингас.