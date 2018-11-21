Новая тенденция направленного на молодежь наркорынка: совместные конфетные вечеринки и дилеры, торгующие за криптовалюту

«Сегодня и 50-летняя тетя может приторговывать дома коноплей, а 16-летний школьник раздавать на вечеринках экстази», – говорит Март. Ему самому первую таблетку, которая, вероятнее всего, была экстази, предложил друг: «Мне стало интересно, и я взял». Попробовав один раз, он начал активно, хотя и время от времени, употреблять разные вещества. Три-четыре друга собираются у кого-то в квартире и принимали таблетки: «Такой любви и эйфории в моей жизни больше не было никогда».

Руководитель службы по борьбе с наркопреступлениями Лыунаской префектуры Кристьян Томмингас подтвердил, что среди молодежи становятся все более популярными яркие так называемые конфетные вечеринки: «Если раньше с друзьями встречали до вечеринки, чтобы выпить вместе алкоголь, то теперь молодежь все больше стремиться к совместному употреблению наркотиков».

Руководитель службы по борьбе с наркопреступлениями Лыунаской префектуры Кристьян Томмингас. ФОТО: Силле Аннук

Томмингас утверждает, что в таких вечеринках таится две опасности: во-первых, разовый потребитель с первой таблетки оказывается в ловушке, желая получить это снова и снова, а, во-вторых, он не может быть уверен в том, что находится внутри таблетки, а вечеринка может закончиться для него нанесением существенного вреда здоровью.

Таблетки в конверте на дом

Кроме совместного употребления наркотиков, Томмингас привел в пример в качестве тенденции все более растущую анонимность дилеров: «Если раньше дилер должен был встретиться с клиентом, то теперь наркотики, оплатив покупку криптовалютой, заказывают через интернет, и их доставляют по почте».

Март сказал, что он никогда не заказывал наркотики в интернете: «Все равно знаешь кого-то, кто знает кого-то, через кого можно достать. Это, прежде всего, создает какое-то доверие, что вместо одного не продадут что-то другое».

По словам руководителя наркослужбы Налогово-таможенного департамента Рауля Коппельмаа, наркотики по почте заказывают все чаще, поскольку риск быть пойманным ошибочно оценивается, как минимальный.

Чаще всего заказывают амфетамин, марихуану, LSD, MDMA или экстази, кокаин и лекарства, содержащие наркотические и психотропные вещества. Посылки в основном приходят из Голландии, Германии и Испании. В прошлом году Налогово-таможенный департамент обнаружил 707 посылок с наркотическими веществами, в этом году в Эстонии их было уже 653.

Журналист Tartu Postimees в понедельник вечером испытал, насколько просто в Тарту найти человека, у которого можно купить наркотики. Коноплю удалось купить у двух человек, которые якобы получили ее у своих знакомых. Третий сказал, что мог бы достать для журналиста таблетки экстази.

Поставщиков наркотиков, по словам Марта, не так просто вычислить среди толпы: «Я покупал, например, экстази у одной совершенно обычной 18-летней девушки и у не желающих работать детей некоторых богачей».