Попавшим под самолет в «Шереметьево» оказался депортированный из Испании дебошир

По результатам проверки могут быть выданы требования об устранении нарушений. Также прокуратура взяла под надзор доследственную проверку по факту гибели 25-летнего мужчины. О возбуждении уголовного дела пока официально не объявлялось, пишет NEWSru.

По данным источника «Интерфакса», гражданин Армении, депортированный из Мадрида на родину с пересадкой в Москве, устроил дебош на борту самолета, которым прибыл в Москву. Он вел себя неадекватно, из-за чего персоналу пришлось вызывать правоохранителей. «После того как мужчина покинул лайнер в Москве, его судьба была неизвестна, границу России он не пересекал», - уточняет агентство.

Как сообщил источник в службах аэропорта, личность погибшего установлена, им оказался 25-летний гражданин Армении Альберт Епремян. «Пятый канал» опубликовал фотографию мужчины.

«Анализ информации с камер видеонаблюдения показал, что мужчина прошел через „гейт“ в аэропорту во время посадки на рейс Москва-Ереван, спустился к перронному автобусу, однако садиться в него не стал, а быстрым шагом направился в сторону взлетно-посадочной полосы», - сказал источник «Интерфакса». В транзитной зоне аэропорта до «гейта» мужчину сопровождали полицейские, которые убедились, что он прошел процедуру посадки в терминале и вышел к автобусу.

Следственный комитет на странице в Twitter опубликовал видеозапись с места гибели мужчины на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево. Сотрудник, который ведет съемку, рассказывает, что вдоль полосы найдены фрагменты тела, а также пух от куртки и шнурок от кроссовки.

Выясняются обстоятельства происшествия в аэропорту Шереметьево.



По предварительным данным, сегодня около 20.10 при взлете самолета Боинг 737 «Шереметьево-Афины» одной из стоек шасси смертельно травмирован 25-летний мужчина.



На месте работают следователи и криминалисты СКР pic.twitter.com/qsH006sKPN — Следственный комитет (@sledcom_rf) 20 ноября 2018 г.

Инцидент произошел накануне: экипаж пассажирского лайнера после вылета в Афины сообщил диспетчерам о предположительном столкновении с животным на взлетно-посадочной полосе во время разгона. Было решено не возвращать самолет в аэропорт вылета, так как системы не сигнализировали о повреждениях.

Тем не менее, было решено направить на летное поле сотрудников авиационной безопасности для инспекции ВПП. «По прибытии на место они доложили об обнаружении человеческих останков», - добавил источник. Сразу установить личность погибшего, а также обстоятельства его попадания на летное поле не удалось. Как сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Наталья Федорова, мужчина был смертельно травмирован одной из стоек шасси при взлете самолета.

Впоследствии стало известно, что самолет, сбивший человека, сел в Афинах ночью с поврежденным фюзеляжем. Как сообщили «Интерфаксу» в службах аэропорта «Элефтериос Венизелос» (Афины), «Боинг 737» из Москвы приземлился в 22:50.

«Самолет российского перевозчика на летном поле встречали сотрудники полиции и наземных служб, которые сразу же после посадки тщательно осмотрели лайнер снаружи», - сказал собеседник агентства. При осмотре на внешних элементах фюзеляжа обнаружены биологические следы и повреждения.