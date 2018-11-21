Таллинн вошел в пятерку финалистов "Тотального диктанта"

Больше всего голосов набрала Пенза (11042), на втором месте – Ростов-на-Дону (7031), на третьем – Таллинн (6292). Далее следуют Ставрополь (5902) и Казань (5756), сообщается на сайте totaldict.ru. Эти города прошли в финальный этап.