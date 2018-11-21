Ср, 21.11.2018
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Таллинн вошел в пятерку финалистов "Тотального диктанта"

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«Тотальный диктант» в Таллинне. Иллюстративное фото.

ФОТО: Григорий Бешкин

Таллинн вошел в пятерку претендентов на звание «Столица Тотального диктанта – 2019», заняв третье место. Автор текста приедет в город-победитель 13 апреля, чтобы прочитать диктант на главной площадке всемирной акции.

Больше всего голосов набрала Пенза (11042), на втором месте – Ростов-на-Дону (7031), на третьем – Таллинн (6292). Далее следуют Ставрополь (5902) и Казань (5756), сообщается на сайте totaldict.ru. Эти города прошли в финальный этап.

В рамках ежегодной конференции Тотального диктанта в Новосибирске 2 февраля 2019 года финалисты онлайн-голосования будут бороться за звание столицы глобальной акции. Победителя определит экспертное жюри.

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