Таллинн вошел в пятерку финалистов "Тотального диктанта"
21 ноября 2018, 10:54
Таллинн вошел в пятерку претендентов на звание «Столица Тотального диктанта – 2019», заняв третье место. Автор текста приедет в город-победитель 13 апреля, чтобы прочитать диктант на главной площадке всемирной акции.
Больше всего голосов набрала Пенза (11042), на втором месте – Ростов-на-Дону (7031), на третьем – Таллинн (6292). Далее следуют Ставрополь (5902) и Казань (5756), сообщается на сайте totaldict.ru. Эти города прошли в финальный этап.
В рамках ежегодной конференции Тотального диктанта в Новосибирске 2 февраля 2019 года финалисты онлайн-голосования будут бороться за звание столицы глобальной акции. Победителя определит экспертное жюри.