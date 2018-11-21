Семейные врачи: когда можно вести ребенка после болезни в детский сад?

По словам семейного врача Линнамыйзаского центра семейной медицины Реэт Лайдоя, сложно ответить на этот вопрос однозначно: «Одним конкретным критерием, за которым нужно следить, является температура. Ясна и граница: как минимум одни сутки ребенок мог бы провести дома, уже не имея повышенной температуры».

Но после того как температура отступает, часто еще на какое-то время остаются насморк и кашель, и родители интересуются, как долго ребенок должен оставаться дома. По словам Лайдоя, иногда к семейному врачу приходят и за справкой о том, что ребенок уже может идти в детский сад.

«Остановить распространение вирусных инфекций с насморком и кашлем не поможет отстранение больных детей от детского сада. Чаще всего в группе одновременно есть как носители вируса (которые, однако, не заболевают), так и уже заболевшие, а также восстанавливающиеся после болезни дети, и их невозможно удалить на основании какого-то одного симптома, анализа или обследования», - объяснила семейный врач.

Она добавила, что если ребенок болеет, важно, чтобы он смог переболеть и восстановиться дома. Вернуться в детский сад он может в случае, если уже в состоянии активно участвовать в повседневной деятельности детсада. Восстановление после болезни индивидуально, и тут нельзя дать общих советов. Если ребенку необходимы лекарства, их нужно давать дома, а не в детском саду, подчеркнула семейный врач.

Однозначного ответа на вопрос, когда можно вести ребенка в детсад, семейные врачи дать не могут: «Очень важно общее состояние ребенка – веселый ли он и активный или усталый, апатичный и угрюмый. Если у ребенка только насморк или кашель, важно, насколько это мешает его повседневной деятельности и сну. Лучше всего это заметно родителям. Насморк и кашель в острой форме могут очень тревожить и без температуры – тогда было бы разумнее оставить ребенка дома и в том случае, если температуры у него уже нет».