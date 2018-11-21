Производство электроэнергии в Эстонии за год упало почти на 20 процентов

Потребление электричества за год сократилось на четыре процента до 722 гигаватт-часов. Одну пятую часть потребления электричества за октябрь составила произведенная из возобновляемых источников электроэнергия, сообщил системный оператор электросети Elering.

За прошлый месяц электроэнергии из невозобновляемых источников было произведено на одну пятую часть меньше, чем за тот же период прошлого года, то есть 653 гигаватт-часа, но количество произведенной из возобновляемых источников электроэнергии выросло на четыре процента до 162 гигаватт-часов.

В том числе ветряной энергии было произведено на 17 процентов больше, чем за октябрь прошлого года, то есть 71 гигаватт-час. Из биомассы и биогаза было произведено 89 гигаватт-часов, на три процента меньше в годовом сравнении.

В Латвии, как и в Эстонии, производство и потребление электричества сократились — в годовом сравнении производство сократилось на 38 процентов до 384 гигаватт-часов, а потребление сократилось на два процента до 621 гигаватт-часа. В то же время, в Литве производство выросло на 30 процентов до 337 гигаватт-часов, а потребление на 16 процентов до одного тераватт-часа. В целом в Балтийских странах в октябре потребление электроэнергии на 841 гигаватт-час превысило производство, сообщил Elering.

В октябре в связи с профицитом Норвегии и Швеции баланс электроэнергии Северных стран был позитивным — всего было произведено на 1,2 тераватт-часа больше, чем было использовано. По сравнению с октябрем прошлого года производство и потребление во всех Северных странах выросли или удержались на прежнем уровне.