Осиновский представит в качестве кандидата на пост министра внутренних дел Катри Райк

Председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский предложит в качестве кандидата на пост министра внутренних дел Катри Райк. Правление партии соберется для возможного утверждения кандидата в четверг, пишет Postimees.
«Посоветовавшись с сопартийцами, я предложу правлению социал-демократов назначить новым главой МВД Катри Райк», - написал Осиновский в социальных сетях в среду.
«Катри как ректор Академии внутренней безопасности обладает крайне хорошими познаниями о всей административной сфере, что крайне необходимо для вступления в столь ответственную должность. С учетом ее разностороннего опыта управления она сможет быстро адаптироваться на новому посту и обеспечить стабильную работу сферы внутренней безопасности», - добавил председатель СДПЭ.
Правление соцдемов в четверг решит, кто станет новым главой МВД вместо подавшего в отставку по состоянию здоровья Андреса Анвельта.
Райк сможет занимать пост главы МВД три месяца, до выборов Рийгикогу 3 марта.