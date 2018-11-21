Осиновский представит в качестве кандидата на пост министра внутренних дел Катри Райк

«Посоветовавшись с сопартийцами, я предложу правлению социал-демократов назначить новым главой МВД Катри Райк», - написал Осиновский в социальных сетях в среду.

«Катри как ректор Академии внутренней безопасности обладает крайне хорошими познаниями о всей административной сфере, что крайне необходимо для вступления в столь ответственную должность. С учетом ее разностороннего опыта управления она сможет быстро адаптироваться на новому посту и обеспечить стабильную работу сферы внутренней безопасности», - добавил председатель СДПЭ.