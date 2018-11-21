В Финляндии негде провести матч века

По словам президента Футбольного союза Финляндии Ари Лахти, если не удастся привести в порядок поле в Турку, то, возможно, матч будет перенесен в Таллинн: "Для нас важна поддержка болельщиков. Если хотим сыграть на хорошей траве, то Таллинн - идельное место для такого матча. Таллинн близок, да и поле там лучше чем в Турку."

Как заявил руководитель департамента по связям с обещственностью Эстонского футбольного союза Михкель Уйболехт, если правила УЕФА позволят и официальный запрос из Хельсинки поступит, то стадион "Лиллекюла" будет готов ринять матч сборной Суоми: "То, что в Финляндии рассматривают возможность провести матч на нашем стадионе - огромное признание нашей работы и работы наших мастеров по уходу за газоном. Стадион вмещает около 14000 зрителей. Часть билетов получит гостевая команда. Мы ожидаем, что если такой матч состоится, то на него приедут не менее 10000 фанатов сборной Финляндии"