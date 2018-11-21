Опрос: снижение алкогольного акциза поддерживают почти 80 процентов жителей Эстонии

На вопрос "Согласны ли вы с необходимостью снизить акциз на алкоголь до уровня февраля 2017 года с целью ограничения приграничной торговли?" утвердительно ответили 78% респондентов, 17% были против, а 5% - затруднились с ответом.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut в период до парламентских выборов проводит серию регулярных опросов общественного мнения, изучая реакцию общества на предвыборные обещания политических партий, пишет rus.err.ee.