Опрос: снижение алкогольного акциза поддерживают почти 80 процентов жителей Эстонии

Четверо из пяти жителей Эстонии согласны с тем, что ставки акциза на алкогольную продукцию в стране необходимо снизить, об этом свидетельствуют данные опубликованного 21 ноября опроса, проведенного Turu-uuringute AS по заказу MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut.
На вопрос "Согласны ли вы с необходимостью снизить акциз на алкоголь до уровня февраля 2017 года с целью ограничения приграничной торговли?" утвердительно ответили 78% респондентов, 17% были против, а 5% - затруднились с ответом.
MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut в период до парламентских выборов проводит серию регулярных опросов общественного мнения, изучая реакцию общества на предвыборные обещания политических партий, пишет rus.err.ee.
Так, в опубликованном в среду опросе предложение соцдемов обеспечить прием детей у врачей-специалистов в течение недели после обращения поддержали 96% респондентов, а на вопрос центристов о желательности снижения акцизов на электричество и топливо утвердительно ответили 93%.