В прошлом году выросли выручка и прибыль сектора здравоохранения

Прошлогодние результаты хозяйственной деятельности улучшились по сравнению с предыдущим годом, поскольку выручка от продажи услуг росла быстрее затрат, прибыль выросла, а в основной капитал инвестировали больше, чем в позапрошлом году, сообщается в статистике, обнародованной в среду институтом развития здоровья (TAI).

Совокупная прибыль сектора за хозяйственный год составила около 65 млн евро. Крупнее всего была прибыль больниц, которая выросла за год в 2,5 раза до 25 млн евро. За ними следуют центры семейных врачей, прибыль которых составила около 16 млн евро. 10 млн евро превысила также прибыль провайдеров стоматологических услуг. В то же время, 14 процентов оказывавших услуги лиц к концу года потерпели убытки.

Самым крупным был вклад больниц, составивший 65 процентов доходов сектора здравоохранения. За ними следовали стоматология (11 процентов), центры семейных врачей (10 процентов) и амбулаторная помощь врачей-специалистов (7 процентов). По сравнению с 2016 годом быстрее всего выросли доходы в сфере стоматологии и услуг врачей-специалистов — на 25 и 18 процентов соответственно.

Три четверти финансирования сектора здравоохранения поступают от государства, в том числе из Больничной кассы Эстонии. В 2017 году из больничной кассы поступили 67 процентов доходов сектора здравоохранения, большая часть этих средств поступила больницам, участвующим в программе развития больничной сети.

Частные провайдеры услуг здравоохранения получили 24 процента финансирования из больничной кассы. По сравнению с 2016 годом поступления из больничной кассы выросли примерно на 8 процентов. Больницам поступило от больничной кассы на 7 процентов больше, чем в 2016 году, а оказывающим услугу здравоохранения на первичном уровне центрам семейных врачей — на 10 процентов больше.

В то же время, быстрее всего выросло финансирование больничной кассой стоматологии — на 27 процентов. Это было связано с вступлением в силу новой компенсации стоматологического лечения для взрослых.

15 процентов доходов провайдеры услуг здравоохранения получили от пациентов. Доля людей в выручке от продажи услуг здравоохранения выросла по сравнению с 2016 годом на 18 процентов. Сильнее всего выросли траты людей на стоматологические услуги, но быстрее всего выросли суммы, выплаченные за помощь врачей-специалистов, одной из причин были длинные очереди на лечение.

Крупнейшую долю затрат провайдеров услуг здравоохранения составили затраты на рабочую силу (54 процента), которые по сравнению с 2016 годом выросли на десять процентов.