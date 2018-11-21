В Ласнамяэ открылся новый спортивный парк

Вице-мэр Вадим Белобровцев заметил, что город продолжает создавать условия для занятий спортом в различных районах города. «Парк, который открылся в Ласнамяэ, оснащен так, чтобы в нем могли заниматься все любители спорта вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки – они подходят и для тренировок, и для игр на свежем воздухе, – сказал Белобровцев. – С открытием спортивных парков у таллиннцев появляется все больше возможностей тренироваться бесплатно – не только в Ласнамяэ, но и в Мустамяэ, и в Кесклинне. Благодарю Департамент по делам молодежи и спорта за проделанную работу, а также прежнего вице-мэра, председателя горсобрания Михаила Кылварта, который начал осуществление этого проекта».