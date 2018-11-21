В Ласнамяэ открылся новый спортивный парк

Сегодня, 21 ноября, в 12.00 в Ласнамяэ по адресу Кивила, 19а, открылся спортивный парк со множеством возможностей проведения свободного времени на свежем воздухе.
Вице-мэр Вадим Белобровцев заметил, что город продолжает создавать условия для занятий спортом в различных районах города. «Парк, который открылся в Ласнамяэ, оснащен так, чтобы в нем могли заниматься все любители спорта вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки – они подходят и для тренировок, и для игр на свежем воздухе, – сказал Белобровцев. – С открытием спортивных парков у таллиннцев появляется все больше возможностей тренироваться бесплатно – не только в Ласнамяэ, но и в Мустамяэ, и в Кесклинне. Благодарю Департамент по делам молодежи и спорта за проделанную работу, а также прежнего вице-мэра, председателя горсобрания Михаила Кылварта, который начал осуществление этого проекта».
Старейшина Ласнамяэ Мария Юферева-Скуратовски отметила, что парк Тондилоо обновляется из год от года, и теперь у любителей экстремальных видов спорта есть возможность попробовать сил в паркуре, уличных тренировках, катании на рулах и трюковых велосипедах. В парке также есть площадки для игры в баскетбол и настольного тенниса, беговые дорожки и т.д.
Площадь спортивного парка Кивила – 3310 м2, парк для трюков занял площадь в 500 м2. Автор проекта – архитектурное бюро Kauss. Работы осуществлены по заказу Таллиннского департамента по делам молодежи и спорта.