Лавров: действия России по проверке украинских судов в Азовском море вписываются в договоренности между Москвой и Киевом

"С ситуацией, когда Евросоюз всполошился, я бы посоветовал, прежде чем делать какие-то заявления и под чем-то подписываться, надо почитать договор между Россией и Украиной от 2003 года, из которого будет кристально ясно, что действия по проверке тех или иных судов абсолютно вписываются в договоренности между Москвой и Киевом, которые определяют статус Азовского моря как внутренние воды двух государств", - сказал Лавров "на полях" заседания совместной коллегии МИД России и Белоруссии.