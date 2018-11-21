Слезы на любом языке звучат одинаково: пять лет после трагедии в Золитуде

Jānis Škapars/TVNET

«Это был самый страшный случай. Я смотрел на всю эту ситуацию немного с другой стороны. Просто спасать людей - нет проблем. Однако спасать своих, которых хорошо знаешь, с которыми близко общался, это как братьев спасать. Когда ты ходишь и кричишь: "Эджа, ты там есть?", а тебе никто не отвечает... Они спасали людей после первого обвала, а мы спасали их после второго. Это было сложно морально, на душе было неспокойно. Но за счет этой неспокойности, наверное, и появляется сила и даже злость, которая не дает сдаваться.

Когда мне сказали, что рухнула Maxima, я сначала не понял. Подумал: "Ну стандартные железные магазины, что там могло произойти? Максимум переломы". А потом понял, там же был бетон сверху!

Мы приехали сразу после второго обвала, еще пыль стояла... И нам было плевать, что может быть и третий обвал! Мы просто шли и делали свое дело».