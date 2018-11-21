УЕФА открыл расследование после матча между Грецией и Эстонией

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное расследование после футбольного матча группового турнира Лиги наций между сборными Греции и Эстонии (0:1), передает rus.err.ee.
"Инспектор УЕФА по этике и дисциплинарным вопросам был назначен для проведения расследования, касающегося инцидентов, зарегистрированных в связи с матчем между Грецией и Эстонией, который был проведен 18 ноября 2018 года", - сообщается в заявлении пресс-службы УЕФА.
Распространивший заявление для прессы отдел УЕФА занимается расследованием дисциплинарных нарушений, а также попыток манипулирования результатами матчей.
По данным агентства Associated Press, расследование может быть связано с тем, что на трибуне во время матча группа греческих болельщиков сожгла турецкий флаг и размахивала флагом с нацистской символикой.