УЕФА открыл расследование после матча между Грецией и Эстонией

"Инспектор УЕФА по этике и дисциплинарным вопросам был назначен для проведения расследования, касающегося инцидентов, зарегистрированных в связи с матчем между Грецией и Эстонией, который был проведен 18 ноября 2018 года", - сообщается в заявлении пресс-службы УЕФА.

Распространивший заявление для прессы отдел УЕФА занимается расследованием дисциплинарных нарушений, а также попыток манипулирования результатами матчей.