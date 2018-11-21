Ср, 21.11.2018
Самое ужасное, что в случае увольнения всех взяточников осталось бы слишком мало людей, способных принимать экзамены на вождению. Прийт Саук
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • УЕФА открыл расследование после матча между Грецией и Эстонией

УЕФА открыл расследование после матча между Грецией и Эстонией

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Rahvuste liiga: Kreeka - Eesti

ФОТО: Yorgos Karahalis / AP

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное расследование после футбольного матча группового турнира Лиги наций между сборными Греции и Эстонии (0:1), передает rus.err.ee.

"Инспектор УЕФА по этике и дисциплинарным вопросам был назначен для проведения расследования, касающегося инцидентов, зарегистрированных в связи с матчем между Грецией и Эстонией, который был проведен 18 ноября 2018 года", - сообщается в заявлении пресс-службы УЕФА.

Распространивший заявление для прессы отдел УЕФА занимается расследованием дисциплинарных нарушений, а также попыток манипулирования результатами матчей.

По данным агентства Associated Press, расследование может быть связано с тем, что на трибуне во время матча группа греческих болельщиков сожгла турецкий флаг и размахивала флагом с нацистской символикой.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ