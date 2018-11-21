Кража собачьей колбасы и варенья может изменить работу всей правоохранительной системы

Согласно предъявленному обвинению, несколько лет назад Хелисе Кару украла в одном чужом доме лук и варенье, из другого дома она вынесла кабачки и чеснок, из третьего пропал кусок сыра. Четвертая жертва осталась без зимних сапог. В вину вменяются и более крупные кражи наличности.

Кару не является образцовой гражданкой. В действительности она уже так и так сидит в тюрьме. Правда, за другие, более серьезные преступления. Несколько лет назад она отправила троих подростков грабить стариков, выдав им ножи и маски. За что и была приговорена к трем годам лишения свободы.

«Я поубиваю этих мальчишек, но я этого не делала», - кричала она в зале суда во время обсуждения ее дела, что принесло ей новое обвинение в угрозах и возбуждение нового уголовного дела.

К этому делу присоединили и указанные выше кражи, и теперь дело дошло до Государственного суда. Дело обсуждают самые светлые головы Эстонии.

Во многом из-за тактики защиты адвоката Кару Сильвера Рейнсаара.

Большой брат следит

Рейнсаар долгое время следил за обсуждением темы сбора данных связи в Эстонии. Местные законы обязывают телекоммуникационные фирмы сохранять в течение пяти лет звонки и данные о местах нахождения каждого пользователя телефона.

Это, по сути, позволяет задним числом спустя годы узнать, кто с кем говорил, или где в какой-то момент времени находился.

Директивы Европейского союза говорят, что выдавать такие данные мобильной связи нужно пропорционально тяжести совершенного преступления. По оценке Рейнсаара, кражу варенья так квалифицировать нельзя.

Как бывший помощник прокурора он отметил, что прокуратура пытается и мелкие кражи Кару доказать данными мобильной связи.

А точнее, прокуратура скартировала по местам нахождения мобильных мачт путь передвижения обвиняемой во время совершения краж и использовала это в качестве главного доказательства по уголовному делу.

Как написал адвокат в жалобе в Государственный суд, сбор таких данных непропорционален характеру преступлений и не соответствует директивам Европейского союза.

Госсуд принял жалобу к производству и только это уже сравнимо для юристов с выигрышем в лотерею – Госсуд принимает дела для обсуждения только в том случае, если там есть, что обсуждать.

Но Госсуд решил в этом сложном производстве попросить уточнений у Европейского суда, поскольку и для суда высшей инстанции Эстонии не особо понятно, как трактовать директиву Европейского союза.

А это уже крайняя редкость – в действительности такое происходит впервые, когда мнение Европейского суда спрашивают именно в уголовном производстве.

И бывший судья Европейского суда Уно Лыхмус, и доцент юридических наук Карри Гинтер давно утверждали, что в Эстонии сбор мобильных данных является противоправным и нарушает права человека эстонцев.

Следственные органы часто спрашивают личные данные

Поскольку такая информация очень полезна следственным органам, этими данными пользуются часто. По словам некоторых юристов, слишком часто.

«Сейчас потребовать данные у операторов связи можно в случае каждого преступления, а также во многих других производствах и ситуациях, например, во время производств по административным и гражданским делам. Утверждается, что даже при страховых спорах, - говорит Рейнсаар. – Это делают скорее часто, чем редко».

Адвокат объяснил, что для того, чтобы попросить данные мобильной связи, прокурору не нужно, например, разрешения суда, поскольку речь не идет об официальной слежке. Таким образом, выдача деликатных личных данных, по сути, зависит от произвола следственных органов.

На получение мнения Европейского суда теперь могут уйти годы.

Рейнсаар объясняет, что если суд, например, займет позицию, что сбор данных мобильной связи в Эстонии нужно четче ограничить законами, это может означать, что до подготовки новых законов данные мобильной связи нельзя будет использовать ни в одном производстве по уголовному делу.

«Нельзя считать нормальным общество, где государство задним числом может выяснить, в каких местах мы находились, или с кем вообще общались», - объяснил адвокат.