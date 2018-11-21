Пожилые водители провоцируют ДТП реже тридцатилетних

Компания PZU Kindlustus сравнила частоту совершения ДТП клиентами дорожного страхования за последние четыре года. Результаты исследования, например, показывают, что среди обладающих полисами дорожного страхования 18-20-летних водителей ДТП и ущерб в среднем провоцируют 14%, тогда как по достижении примерно второго десятка лет частота происшествий среди водителей падает ниже 5%.

«Интересно, что частота происшествий остается достаточно низкой и среди 80-летних, т.е. достигшие пенсионного возраста водители провоцируют ДТП реже, чем 30-летние», - отметил руководитель группы страхования автомобилей PZU Яанус Танне.

«Конечно, пожилые водители должны правильно оценивать состояние своего здоровья и способность сосредоточиться, но согласно статистике, на дороге они, как правило, ведут себя корректно. Люди старшего возраста также способны более критически относиться к своим способностям, чем молодые, и в результате многие больше не стремятся за руль, хотя умения еще никуда не делись», - добавил Танне.

В этом году средняя частота происшествий составляет 3,9% - именно такая часть клиентов дорожного страхования PZU стали виновниками ДТП. Возглавляют рейтинг 18- и 19-летние с показателями в 20% и 12% соответственно. Одно спровоцированное 92-летним водителем ДТП вывело показатель в данной возрастной категории на уровень 17%. За последние четыре года в PZU наиболее пожилым виновником ДТП стал 95-летний человек.

Средняя частота происшествий в разбивке по возрастным группам