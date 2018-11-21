Пожилые водители провоцируют ДТП реже тридцатилетних

Принято считать, что больше всего ДТП провоцируют очень молодые или очень пожилые водители, однако фактически среди 70-летних водителей средняя частота происшествий меньше, чем среди 30-летних.
Компания PZU Kindlustus сравнила частоту совершения ДТП клиентами дорожного страхования за последние четыре года. Результаты исследования, например, показывают, что среди обладающих полисами дорожного страхования 18-20-летних водителей ДТП и ущерб в среднем провоцируют 14%, тогда как по достижении примерно второго десятка лет частота происшествий среди водителей падает ниже 5%.
«Интересно, что частота происшествий остается достаточно низкой и среди 80-летних, т.е. достигшие пенсионного возраста водители провоцируют ДТП реже, чем 30-летние», - отметил руководитель группы страхования автомобилей PZU Яанус Танне.
«Конечно, пожилые водители должны правильно оценивать состояние своего здоровья и способность сосредоточиться, но согласно статистике, на дороге они, как правило, ведут себя корректно. Люди старшего возраста также способны более критически относиться к своим способностям, чем молодые, и в результате многие больше не стремятся за руль, хотя умения еще никуда не делись», - добавил Танне.
В этом году средняя частота происшествий составляет 3,9% - именно такая часть клиентов дорожного страхования PZU стали виновниками ДТП. Возглавляют рейтинг 18- и 19-летние с показателями в 20% и 12% соответственно. Одно спровоцированное 92-летним водителем ДТП вывело показатель в данной возрастной категории на уровень 17%. За последние четыре года в PZU наиболее пожилым виновником ДТП стал 95-летний человек.
Средняя частота происшествий в разбивке по возрастным группам
Возрастная группа
%
Все
3,9
18-20
14,0
21-30
5,6
31-40
3,8
41-50
3,3
51-60
2,9
61-70
3,2
71-80
3,0
81-90
4,5