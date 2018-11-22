Раскрыты имена мега-агентов: Маша и Медведь на службе у ГРУ

Пока, правда, достоверно не установлено, кто из них старше по званию. Логично было бы предположить, что главный тот, чьи агентурные позывные «Медведь»: все-таки крупный хищник, к тому же сам по себе уже символ страны, чей фольклор его породил. Но с другой – Маша же явно им помыкает и командует…
Почему именно ГРУ - более-менее, ясно. Прежняя мистическая аббревиатура – КГБ – утратила свой инфернальный характер в силу неактуальности, а ФСБ и выглядит, и звучит как-то несерьезно. ГРУ же фактически перешло в новый век без изменений: оно и в СССР было ГРУ и нынче им остается. К тому же, если верить Виктору Суворову (Резнику), даже в давние времена демонизированный КГБ в подметки не годился армейской разведке по части коварства и жестокости.
Но это – так, досужие размышлизмы вслух. А вот с Машей и Медведем следует все-таки разобраться окончательно. Хотя это будет нелегко: слишком уж круто они замешаны.
Миллиарды жертв кремлевской гипер-пропаганды
Существует поверье, что ВИЧ/СПИД был выведен искусственно, по одной версии – в тайных лабораториях ЦРУ, а по другой – в еще более тайных подвалах на Лубянке, или где там размещается ГРУ.
Но это уже неважно, потому что нынче изобретено гораздо более страшное оружие сверхмассового поражения. По мнению экспертов, это российский мультсериал «Маша и Медведь». В прокат выпущено уже более пятидесяти серий, обладающих, как считают всё те же эксперты, колоссальным потенциалом нейролингвистического программирования.
И ладно бы, речь шла только о прокате. Самое жуткое – это его распространение через социальные сети. Вот уж где точно интернет оказался величайшим злом современности, потому что (опять сошлемся на экспертов) на канале YouTube за время трансляции роликов с потешными мультгероями на всех языках они набрали более сорока миллиардов (!) просмотров. То есть, условно говоря, каждый житель планеты, включая новорожденных младенцев и насельников домов для престарелых, подвергся действию этого идеологического оружия Кремля минимум шесть раз.
Всё это, на слух нормального человека, звучит диковато. Однако в дискуссии о воздействии данного арт-объекта на человеческую психику, как в индивидуальном, так и в массовом порядке, оказались втянутыми многие, в том числе весьма солидные, инстанции.
Да вот – не угодно ли? Буквально на днях русская служба Би-Би-Си сообщила о свежей публикации в британской, суперсолидной, The Times, где содержится ссылка на финскую, не менее солидную газету Helsingin Sanomat; а та, в свой черед, основывается на интервью с эстонским преподавателем Института коммуникаций Таллиннского университета Прийтом Хыбемяги. В результате всей этой распасовки делается вывод, что Медведь в данном сериале символизирует собой Россию. И основная задача этого персонажа – привить детям положительный образ страны, которую в Англии сегодня многие склонны винить во всех смертных грехах.
Вы еще не запутались в цепочке ссылок? Ну, там, игла в яйце, яйцо в утке, утка в сундуке… В общем, слушайте дальше.
Условно говоря, каждый житель планеты, включая новорожденных младенцев и насельников домов для престарелых, подвергся действию этого идеологического оружия Кремля минимум шесть раз.
Сам же Прийт Хыбемяги при этом, как пишет The Times, считает, что мультсериал является частью кампании, которая представляет (ни больше, ни меньше) угрозу национальной безопасности Эстонии.
Для пущей весомости издание дополняет мнение эстонского эксперта ссылкой на специалиста по вопросам безопасности из Букингемского университета Энтони Глиса, который рассказал, что (цитата) «Маша бывает дерзкой, даже несносной, но также и решительной. Она пытается прыгнуть выше головы. Не было бы преувеличением увидеть в ней нечто такое путинское».
Какая прелесть, не правда ли?
Зомбируют помаленьку
Как это ни обидно, но и британское издание вкупе с финским, и эстонский эксперт со своим английским коллегой, здесь претендовать на роль первооткрывателей не могут при всем нашем к ним уважении. Да и вообще в этой ситуации пальму первенства кому-либо присудить практически невозможно. Почему-то именно этот мультсериал вызвал наибольший ажиотаж в среде специалистов, так или иначе озабоченных состоянием психологического здоровья определенных целевых масс и идейной чистоты потребляемого ими медиапродукта.
Но какие-то, хотя бы относительные, приоритеты отследить все-таки можно.
Вот, скажем, украинская общественная организация «Совет общественной безопасности». Ещё в июле 2017 года, то есть почти полтора года назад, она забила тревогу, направив официальное обращение в многочисленные инстанции. А именно: в профильные комитеты Верховной Рады Украины, в Национальную экспертную комиссию Украины по вопросам защиты общественной морали, в Государственное агентства Украины по вопросам кино и в Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины. В обращении содержалось требование запретить трансляцию российского медиа-продукта для детей под кодовым названием «Маша и медведь».
…Во времена оны одной из самых популярных частушек в СССР – независимо от возрастного, образовательного, полового и возрастного состава аудитории – была такая:
«У мово милёнка в …опе затерялась клизма.
Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма».
Один мой знакомец (мир праху его), избравший своей жизненной стезей службу в рядах работников идеологического фронта, на голубом глазу уверял меня, что её придумали в специальных лабораториях ЦРУ, занятых разработкой идеологически-психологического оружия. И рухнул Советский Союз именно из-за того, что подобные частушки безответственно распевали все кому не лень, а также по причине поголовного увлечения джинсами, кока-колой, кроссовками Adidas и жевательной резинкой.
Я точно знаю, что многие и теперь еще так думают. Отныне можно спать спокойно: ужо отольются мировому империализму наши слёзки. Маша и Медведь – это только первые ласточки, вот погодите, выйдут на экраны Иванушка-дурачок с Бабой Ягой, мало никому не покажется!