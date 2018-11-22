Раскрыты имена мега-агентов: Маша и Медведь на службе у ГРУ

Почему именно ГРУ - более-менее, ясно. Прежняя мистическая аббревиатура – КГБ – утратила свой инфернальный характер в силу неактуальности, а ФСБ и выглядит, и звучит как-то несерьезно. ГРУ же фактически перешло в новый век без изменений: оно и в СССР было ГРУ и нынче им остается. К тому же, если верить Виктору Суворову (Резнику), даже в давние времена демонизированный КГБ в подметки не годился армейской разведке по части коварства и жестокости.

Но это – так, досужие размышлизмы вслух. А вот с Машей и Медведем следует все-таки разобраться окончательно. Хотя это будет нелегко: слишком уж круто они замешаны.

Миллиарды жертв кремлевской гипер-пропаганды

Существует поверье, что ВИЧ/СПИД был выведен искусственно, по одной версии – в тайных лабораториях ЦРУ, а по другой – в еще более тайных подвалах на Лубянке, или где там размещается ГРУ.

Но это уже неважно, потому что нынче изобретено гораздо более страшное оружие сверхмассового поражения. По мнению экспертов, это российский мультсериал «Маша и Медведь». В прокат выпущено уже более пятидесяти серий, обладающих, как считают всё те же эксперты, колоссальным потенциалом нейролингвистического программирования.

И ладно бы, речь шла только о прокате. Самое жуткое – это его распространение через социальные сети. Вот уж где точно интернет оказался величайшим злом современности, потому что (опять сошлемся на экспертов) на канале YouTube за время трансляции роликов с потешными мультгероями на всех языках они набрали более сорока миллиардов (!) просмотров. То есть, условно говоря, каждый житель планеты, включая новорожденных младенцев и насельников домов для престарелых, подвергся действию этого идеологического оружия Кремля минимум шесть раз.

Всё это, на слух нормального человека, звучит диковато. Однако в дискуссии о воздействии данного арт-объекта на человеческую психику, как в индивидуальном, так и в массовом порядке, оказались втянутыми многие, в том числе весьма солидные, инстанции.

Да вот – не угодно ли? Буквально на днях русская служба Би-Би-Си сообщила о свежей публикации в британской, суперсолидной, The Times, где содержится ссылка на финскую, не менее солидную газету Helsingin Sanomat; а та, в свой черед, основывается на интервью с эстонским преподавателем Института коммуникаций Таллиннского университета Прийтом Хыбемяги. В результате всей этой распасовки делается вывод, что Медведь в данном сериале символизирует собой Россию. И основная задача этого персонажа – привить детям положительный образ страны, которую в Англии сегодня многие склонны винить во всех смертных грехах.

Вы еще не запутались в цепочке ссылок? Ну, там, игла в яйце, яйцо в утке, утка в сундуке… В общем, слушайте дальше.